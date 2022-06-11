https://arabic.sputniknews.com/20220611/الجزائر-لن-تتراجع-عن-تعليق-المعاهدة-مع-مدريد-خبراء-يستبعدون-أي-تأثير-للاتحاد-الأوروبي-1063455449.html

الجزائر لن تتراجع عن تعليق المعاهدة مع مدريد… خبراء يستبعدون أي تأثير للاتحاد الأوروبي

الجزائر لن تتراجع عن تعليق المعاهدة مع مدريد… خبراء يستبعدون أي تأثير للاتحاد الأوروبي

اعتبر خبراء بيان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بشأن تعليق معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا خطوة متسرعة، كونه إسباني الجنسية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T20:13+0000

2022-06-11T20:13+0000

2022-06-11T20:13+0000

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الجزائر

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وقال الخبراء إن المعاهدة ثنائية، ولا يحق للاتحاد الأوروبي التدخل بها، خاصة أن الجزائر اتخذت الخطوة بعد أن خرقت مدريد نصوص المعاهدة بعد تحول موقفها تجاه الصحراء الغربية.وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، أن هذا القرار "مقلق للغاية". وأضاف: "الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو ... ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات".أعربت الجزائر، أمس الجمعة، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي "المتسرع" بشأن الأزمة مع إسبانيا.وجاء الرد الجزائري عبر بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، حيث عبرت البعثة عن أسفها لتسرع المفوضية الأوروبية في إصدار موقفها.وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها، إن المفوضية الأوروبية "ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".وتابع المصدر مؤكدا أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".من ناحيته قال الدكتور أحمد سواهلية الخبير الجزائري، إن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا جاءت ردة فعل.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا قامت بمجموعة من الأفعال التي دفعت الجزائر لردة الفعل منها تغير موقفها السياسي تجاه قضية الصحراء الغربية وحقق تقرير المصير للشعب الصحراوي.بشأن موقف الاتحاد الأوروبي يرى أنه مجرد تضامن وإيصال رسائل سياسية، لكن الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي أصبح عاجزا أمام الواقع الدولي الجديد الذي فرضته "العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".ولفت إلى أن الجزائر تمد إسبانيا بإسبانيا بأسعار تفاضلية، في حين أن تصدير الغاز بشكل عكسي للمغرب يؤكد حق الجزائر في إعادة النظر في أسعار الغاز المورد لمدريد.وشدد على أن الأثار الاقتصادية لتعليق المعاهدة ينعكس على البلدين، غير أن الأضرار ليست كبيرة على الجزائر، حيث أن السلع والمواد المستوردة ليست بالضرورية.وأشار إلى أنه من بين الخيارات المستقبلية يمكن دراسة وقف توريد الغاز نحو مدريد.من ناحيته قال أحمد الحيدوسي الخبير الاقتصادي الجزائري، إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تسرع في إصدار البيان نتيجة انفعاله نظرا لكونه إسباني الجنسية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجزائر لن تتراجع عن القرار، خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد تراجع مستوى التبادل بين البلدين.ولفت إلى أن الجزائر ليست بحاجة للمنتجات الإسبانية، إذ يمكنها إيجاد البديل بسهولة.فيما قال الباحث السياسي والاستراتيجي الجزائري رشيد علوش، إن تراجع الجزائر عن موقفها الحالي مع إسبانيا غير وارد، خاصة أن إسبانيا خرقت البند الأول في المعاهدة الذي ينص على الالتزام بالشرعية الدولية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن إسبانيا غيرت موقفها موقفها الجذري من قضية الصحراء الغربية، في حين أن قرار الجزائر بتعليق المعاهدة تم اتخاذه بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، أي أن القرار تم اتخاذه على مستوى سيادي.ويرى أن إمكانية بناء الثقة المقوضة بشكل خطير من طرف إسبانيا بعلاقاتها تجاه الجزائر ينبغي ترميمه بخطوة محددة من طرف إسبانيا، والمتمثلة في احترام بنود المعاهدة.

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