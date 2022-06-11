https://arabic.sputniknews.com/20220611/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-وإصابة-3-آخرين-شمالي-العراق-1063458087.html
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين شمالي العراق
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل أحد جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:01+0000
2022-06-11T21:01+0000
2022-06-11T21:02+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزارة في بيان إن عبوة ناسفة زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني انفجرت في نطاق عملية "المخلب ـ القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".وأقادت وزارة الدفاع التركية أن الانفجار أسفر عن مقتل الجندي فؤاد أوزر، وإصابة 3 جنود آخرين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى.وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسرة الجندي القتيل والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/تركيا-تكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-إقامة-الأجانب-على-أراضيها-1063434582.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين شمالي العراق
21:01 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 21:02 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل أحد جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق.
وقال الوزارة في بيان إن عبوة ناسفة زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني انفجرت في نطاق عملية "المخلب ـ القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأقادت وزارة الدفاع التركية
أن الانفجار أسفر عن مقتل الجندي فؤاد أوزر، وإصابة 3 جنود آخرين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى.
وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسرة الجندي القتيل والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.