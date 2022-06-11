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https://arabic.sputniknews.com/20220611/الخارجية-التركية-نعمل-على-إحياء-جهود-وقف-الحرب-في-أوكرانيا-1063442364.html
الخارجية التركية: نعمل على إحياء جهود وقف الحرب في أوكرانيا
الخارجية التركية: نعمل على إحياء جهود وقف الحرب في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:36+0000
2022-06-11T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجدد أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، عقب اجتماعهما في براغ، تأكيد دعم تركيا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية.وقال: "الحرب تسببت في دمار كبير، لذا نحتاج إلى وقفها في أقرب وقت، نحن في تركيا كثفنا مجددا جهودنا بشأن هذه القضية، ونحاول إحياء الجهود الدبلوماسية".وأكد تشاووش أوغلو أن الجهود التي تبذلها تركيا مهمة من ناحية منع حدوث أزمة غذاء محتملة في العالم.وأضاف أنه أبلغ لافروف أن خطة الأمم المتحدة في هذا الصدد هي الأصح، وأن تفاصيلها يجب أن يتم التفاوض عليها بين الطرفين.ولفت إلى إبلاغ لافروف أيضا باستعداد تركيا لاستضافة اجتماع رباعي بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لبحث الملف ذاته، مشددا على أهمية رفع العوائق أمام الصادرات الأوكرانية من الحبوب بالنسبة للدول الأقل نموا.وأضاف أن تركيا تنتظر الرد الروسي بشأن رفع العوائق والاجتماع الرباعي وتفاصيل أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/تركيا-تعلن-تشكل-أرضية-لعودة-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-إيران-تدين-قرار-وكالة-الطاقة-الذرية-1063339382.html
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أخبار تركيا اليوم, لقاء, روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية

الخارجية التركية: نعمل على إحياء جهود وقف الحرب في أوكرانيا

15:36 GMT 11.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . POOL
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
وجدد أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، عقب اجتماعهما في براغ، تأكيد دعم تركيا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية.
وقال: "الحرب تسببت في دمار كبير، لذا نحتاج إلى وقفها في أقرب وقت، نحن في تركيا كثفنا مجددا جهودنا بشأن هذه القضية، ونحاول إحياء الجهود الدبلوماسية".
وأكد تشاووش أوغلو أن الجهود التي تبذلها تركيا مهمة من ناحية منع حدوث أزمة غذاء محتملة في العالم.
وذكر أنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعهما في أنقرة مؤخرا، قضيتي إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب، ورفع العوائق أمام نقل الحبوب الأوكرانية للأسواق الخارجية.
وأضاف أنه أبلغ لافروف أن خطة الأمم المتحدة في هذا الصدد هي الأصح، وأن تفاصيلها يجب أن يتم التفاوض عليها بين الطرفين.
تركيا تعلن تشكيل أرضية لعودة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.. إيران تدين قرار وكالة الطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
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9 يونيو, 13:58 GMT
ولفت إلى إبلاغ لافروف أيضا باستعداد تركيا لاستضافة اجتماع رباعي بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لبحث الملف ذاته، مشددا على أهمية رفع العوائق أمام الصادرات الأوكرانية من الحبوب بالنسبة للدول الأقل نموا.
وأضاف أن تركيا تنتظر الرد الروسي بشأن رفع العوائق والاجتماع الرباعي وتفاصيل أخرى.
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