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الدبيبة: لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا عبر دستور واضح وانتخابات... فيديو
الدبيبة: لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا عبر دستور واضح وانتخابات... فيديو
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إنه "لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا بوضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية". 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:22+0000
2022-06-11T13:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الدبيبة، في كلمة له، إن حكومته تضغط لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدا أن "المجتمع الدولي يرى أن الانتخابات هي الحل السليم والأمثل للخروج من الأزمة وبعض الأطراف تحاول الرجوع إلى الحرب لتمكين مجموعة بعينها".وأكد أن من قاموا بأحداث الأمس، يريدون عودة الدماء والفوضى في ليبيا، مشيرا إلى أنه كلف كل الوزراء للتحقيق فيما حدث بالأمس في طرابلس، مؤكدا أنه لن يتهاون في هذا الأمر.وأوضح الدبيبة، أن "هدف حكومته الاستقرار، ورفع شعار لا للحرب ولا للخلافات"، مشددا على "ضرورة استيعاب أبناؤنا في الكتائب المسلحة".واندلعت اشتباكات، فجر اليوم السبت، بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة.وقال شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بينهم". وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة: لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا عبر دستور واضح وانتخابات... فيديو

13:22 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إنه "لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا بوضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وقال الدبيبة، في كلمة له، إن حكومته تضغط لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدا أن "المجتمع الدولي يرى أن الانتخابات هي الحل السليم والأمثل للخروج من الأزمة وبعض الأطراف تحاول الرجوع إلى الحرب لتمكين مجموعة بعينها".
وأكد أن من قاموا بأحداث الأمس، يريدون عودة الدماء والفوضى في ليبيا، مشيرا إلى أنه كلف كل الوزراء للتحقيق فيما حدث بالأمس في طرابلس، مؤكدا أنه لن يتهاون في هذا الأمر.
وأوضح الدبيبة، أن "هدف حكومته الاستقرار، ورفع شعار لا للحرب ولا للخلافات"، مشددا على "ضرورة استيعاب أبناؤنا في الكتائب المسلحة".
واندلعت اشتباكات، فجر اليوم السبت، بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة.
وقال شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بينهم".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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