https://arabic.sputniknews.com/20220611/الرئيس-التركي-نحاسب-من-اختطفوا-أطفال-أمهات-ديار-بكر-إلى-شمالي-العراق-1063450510.html
الرئيس التركي: نحاسب من اختطفوا أطفال "أمهات ديار بكر" إلى شمالي العراق
الرئيس التركي: نحاسب من اختطفوا أطفال "أمهات ديار بكر" إلى شمالي العراق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة حاسبت وتحاسب "الذين اختطفوا أطفال أمهات ديار بكر" إلى شمالي العراق. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T17:54+0000
2022-06-11T17:54+0000
2022-06-11T17:54+0000
حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية وتنموية بولاية وان شرقي تركيا، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "نحاسب وسنواصل محاسبة من اختطفوا أطفال أمهات ديار بكر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما إلى قنديل، على فعلهم هذا وبدء استعادة هؤلاء الأطفال تدريجيا".ووفقا للوكالة فإن مسمى "أمهات ديار بكر" يطلق على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاما في ولاية ديار بكر، في سبتمبر/ أيلول 2019، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى حزب العمال الكردستاني.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/أردوغان-يعلن-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-مع-توقعات-ببدء-عملية-عسكرية-تركية-شمالي-سوريا-1063340965.html
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حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم
الرئيس التركي: نحاسب من اختطفوا أطفال "أمهات ديار بكر" إلى شمالي العراق
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة حاسبت وتحاسب "الذين اختطفوا أطفال أمهات ديار بكر" إلى شمالي العراق.
جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية وتنموية بولاية وان شرقي تركيا، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال أردوغان: "نحاسب وسنواصل محاسبة من اختطفوا أطفال أمهات ديار بكر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما إلى قنديل، على فعلهم هذا وبدء استعادة هؤلاء الأطفال تدريجيا".
ووفقا للوكالة فإن مسمى "أمهات ديار بكر" يطلق على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاما في ولاية ديار بكر، في سبتمبر/ أيلول 2019، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى حزب العمال الكردستاني.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني
في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.