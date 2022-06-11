https://arabic.sputniknews.com/20220611/الرئيس-الفنزويلي-عن-علاقة-بلاده-مع-إيران-الحب-لا-يعرف-مسافة-1063429820.html

الرئيس الفنزويلي عن علاقة بلاده مع إيران: الحب لا يعرف مسافة

الرئيس الفنزويلي عن علاقة بلاده مع إيران: الحب لا يعرف مسافة

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن العلاقة بين بلاده وإيران نموذج يحتذى به، لأنها تعبر عن ‏التضامن الحقيقي والصداقة والدعم المتبادل في الأوقات الصعبة".‏ 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T12:07+0000

2022-06-11T12:07+0000

2022-06-11T12:07+0000

إيران

أخبار إيران

نيكولاس مادورو

العالم

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وقال في مقابلة مع قناة "هيسبان تي في" الإيرانية الناطقة بالإسبانية، اليوم السبت، إن "الحب والتضامن ليس لهما مسافة"، مشيرا إلى أنه مثلما يعجب الثوار في هذه المنطقة من العالم بسيمون بوليفار، كذلك يعجب شباب الثوار في السبعينيات بما تعنيه الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979"، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وتابع: "في الوقت الحالي، اعترفت فنزويلا وإيران ببعضهما البعض كشريكين في النضال من أجل عالم أفضل، ومن أجل عالم يسوده السلام، ومن أجل عالم خال من الهيمنة، لقد سمحت لنا مشاركة القضايا العظيمة بالتقدم كثيرا".وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده وإيران أقامتا علاقات دبلوماسية منذ خمسينيات القرن الماضي، ومع ذلك، بدأت عملية التقارب بين هذه الدول في التسارع والتعزيز منذ عام 2001 تحت دفع رئاسة القائد، هوغو شافيز.وشدد أنه "من أوضح تعبيرات هذه العلاقة الأخوية ما حدث في الربع الأول من عام 2020، عندما أرسلت إيران الوقود إلى فنزويلا، الدولة التي كانت تواجه وباء وسط عقوبات منعتها من شراء السلع والإمدادات لتكرير النفط الخام".وواصل: "كان لدى القادة الإيرانيين الشجاعة للإبحار على الرغم من كل لاعقلانية الإمبراطورية، وأظهروا أن الإخوة على استعداد لمساعدة بعضهم البعض عند الضرورة".وأضاف مادورو: "إيران وفنزويلا في طليعة ظهور الجغرافيا السياسية الجديدة، وكما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن من يتصدر الطليعة هو الأكثر تضررا، ومع ذلك، فإننا نضيء الأنوار ونشكل هذا العالم الجديد".وأشاد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مقابلته مع قناة "هسبان" بقدرة إيران على "إنتاج 100 بالمئة من الغذاء الذي تستهلكه على الرغم من حقيقة أن هذا البلد يخضع لعقوبات من قبل أمريكا منذ 40 عاما، وأن 70 بالمئة من أراضيه في ظروف غير مواتية للزراعة".وقال: "لدينا الكثير لنتعلمه من إيران"، متابعا أن "فنزويلا ترحب بالاستثمارات لإنشاء سلاسل سوبر ماركت تستورد البضائع الإيرانية".وأوضح أن "كلا البلدين لديهما أوجه تكامل تجارية يمكن أن تعود بالنفع على مواطنيهما، وعلى سبيل المثال لدى فنزويلا القهوة التي تحتاجها إيران، وسيكون لدينا مجموعات عمل لتوضيح تلك التدفقات التجارية".وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن اليوم وصول ‏الرئيس الفنزويلي ‎نيكولاس مادورو، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/إيران-وفنزويلا-توقعان-اتفاقية-شراكة-لمدة-20-عاما-1063426778.html

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