https://arabic.sputniknews.com/20220611/الراعي-على-سياسي-لبنان-ألا-يتورطوا-في-مواقف-تحول-البلاد-إلى-ساحة-عسكرية-لصالحِ-دول-أجنبية-1063428663.html
الراعي: على سياسيي لبنان ألا يتورطوا في مواقف تحول البلاد إلى ساحة عسكرية لصالح دول أجنبية
الراعي: على سياسيي لبنان ألا يتورطوا في مواقف تحول البلاد إلى ساحة عسكرية لصالح دول أجنبية
ناشد البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المسؤولين والسياسيين في لبنان ضرورة الحفاظ على وضعية البلاد السلمية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:42+0000
2022-06-11T11:42+0000
2022-06-11T11:45+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، طالب الراعي السياسيين بأن يدركوا قيمة وطنهم، وأن يعملوا على الحفاظ عليه.وقال: "يا ليت المسؤولين والسّياسيّين عندنا في لبنان يدركون قيمة هذا الوطن وفرادته، الّتي نجدها في الدستور والميثاق الوطني (1943) ومبادئ اتفاق الطائف".وأوضح أن "المحافظة عليه، وعلى مثاليّته ورسالته في الشّرق والعالم، تقتضي وعيًا وتربيةً وولاءً لدى جميع الفئات اللّبنانيّة، وخاصّة الّذين يتولّون خدمة الشأن العام".وأشار إلى أن "تجربة لبنان الديمقراطية كادت أن تَنجح، لولا تَعدّد الولاءات والانقسامات الّتي أدّت إلى تدخّلاتٍ عسكريّةٍ في بلادنا من كلِّ صوب".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/البطريرك-الراعي-على-اللبنانيين-أن-يختاروا-بطريقة-صحيحة-وإلا-فهم-المسؤولون-عن-الانهيار-الكبير-1061257291.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الراعي: على سياسيي لبنان ألا يتورطوا في مواقف تحول البلاد إلى ساحة عسكرية لصالح دول أجنبية
11:42 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 11:45 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
ناشد البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المسؤولين والسياسيين في لبنان ضرورة الحفاظ على وضعية البلاد السلمية.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني
، طالب الراعي السياسيين بأن يدركوا قيمة وطنهم، وأن يعملوا على الحفاظ عليه.
وقال: "يا ليت المسؤولين
والسّياسيّين عندنا في لبنان يدركون قيمة هذا الوطن وفرادته، الّتي نجدها في الدستور والميثاق الوطني (1943) ومبادئ اتفاق الطائف".
وأوضح أن "المحافظة عليه، وعلى مثاليّته ورسالته في الشّرق والعالم، تقتضي وعيًا وتربيةً وولاءً لدى جميع الفئات اللّبنانيّة، وخاصّة الّذين يتولّون خدمة الشأن العام".
وقال: "لبنان نشأ ليكونَ مثال الوطن السيّد الحرّ الحيادي تجاه محيطه والعالم، ورمز المساواة والشّراكة بين جميع مواطنيه على أساس الدستور والميثاق".
وأشار إلى أن "تجربة لبنان الديمقراطية كادت أن تَنجح، لولا تَعدّد الولاءات والانقسامات الّتي أدّت إلى تدخّلاتٍ عسكريّةٍ في بلادنا من كلِّ صوب".