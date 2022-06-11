https://arabic.sputniknews.com/20220611/السعودية-تعلن-إغلاق-تسجيل-حجاج-الداخل-وتحدد-من-له-الأولوية-1063459592.html
السعودية تعلن إغلاق تسجيل حجاج الداخل وتحدد من له الأولوية
السعودية تعلن إغلاق تسجيل حجاج الداخل وتحدد من له الأولوية
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إغلاق تسجيل حجاج الداخل. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:52+0000
2022-06-11T21:52+0000
2022-06-11T21:52+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/91/1034769138_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_9a6ea6c55ce20bcc3689c85e3c6f8e9d.jpg
وذكرت الوزارة أنه سيتم الأحد إعلان المرشحين لحج هذا العام، لافتة إلى أن أعداد المتقدمين تجاوزت 390 ألفا، بحسب "الإخبارية عاجل".وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن اختيار المرشحين للحج سيتم عبر القرعة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للمحصن ومن لم يحج سابقا.وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة هي أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية.وأكدت أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/91/1034769138_0:1:2729:2048_1920x0_80_0_0_98ad39022c9eb798970a75a2fad0c833.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الحج والعمرة السعودية
السعودية تعلن إغلاق تسجيل حجاج الداخل وتحدد من له الأولوية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إغلاق تسجيل حجاج الداخل.
وذكرت الوزارة أنه سيتم الأحد إعلان المرشحين لحج هذا العام، لافتة إلى أن أعداد المتقدمين تجاوزت 390 ألفا، بحسب "الإخبارية عاجل".
وأوضحت وزارة الحج والعمرة
أن اختيار المرشحين للحج سيتم عبر القرعة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للمحصن ومن لم يحج سابقا.
وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة هي أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية.
وأكدت أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.