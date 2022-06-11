عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/السعودية-تعلن-إغلاق-تسجيل-حجاج-الداخل-وتحدد-من-له-الأولوية-1063459592.html
السعودية تعلن إغلاق تسجيل حجاج الداخل وتحدد من له الأولوية
السعودية تعلن إغلاق تسجيل حجاج الداخل وتحدد من له الأولوية
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إغلاق تسجيل حجاج الداخل. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:52+0000
2022-06-11T21:52+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/91/1034769138_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_9a6ea6c55ce20bcc3689c85e3c6f8e9d.jpg
وذكرت الوزارة أنه سيتم الأحد إعلان المرشحين لحج هذا العام، لافتة إلى أن أعداد المتقدمين تجاوزت 390 ألفا، بحسب "الإخبارية عاجل".وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن اختيار المرشحين للحج سيتم عبر القرعة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للمحصن ومن لم يحج سابقا.وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة هي أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية.وأكدت أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/91/1034769138_0:1:2729:2048_1920x0_80_0_0_98ad39022c9eb798970a75a2fad0c833.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الحج والعمرة السعودية

السعودية تعلن إغلاق تسجيل حجاج الداخل وتحدد من له الأولوية

21:52 GMT 11.06.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraالحج، مكة، السعودية 16 أغسطس/ آب 2018
الحج، مكة، السعودية 16 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إغلاق تسجيل حجاج الداخل.
وذكرت الوزارة أنه سيتم الأحد إعلان المرشحين لحج هذا العام، لافتة إلى أن أعداد المتقدمين تجاوزت 390 ألفا، بحسب "الإخبارية عاجل".
وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن اختيار المرشحين للحج سيتم عبر القرعة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للمحصن ومن لم يحج سابقا.
وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة هي أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية.
وأكدت أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала