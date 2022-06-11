السعودية.. كشف أسرار نقش أثري مرتبط بالخليفة عثمان بن عفان... فيديو
© Sputnik . Mohamed El Bekheitجانب من آثار تبوك في المملكة العربية السعودية
© Sputnik . Mohamed El Bekheit
أعلنت هيئة التراث السعودية العثور عن نقش أثري إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان يعود لما قبل 1419 عاما، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامي يتم العثور عليه.
تم العثور على النقش الأثري في منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع تويتر.
ويحوي النقش كلمات من حروف باللغة العربية كتبت بشكلها البدائي بدون نقاط أو تشكيل.
فيديو | مدير إدارة حماية ومراقبة الآثار بهيئة التراث نايف القنور لـ #نشرة_النهار:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022
العثور على نقش إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين الخليفة عثمان بن عفان#الإخبارية pic.twitter.com/8kcMSjgoLd
وقالت الهيئة إنها أجرت "فحصًا توثيقيًا للنقش يكشف عن غموض سطره الأول، الذي أسفر عن اسم العلم "زهير" الذي كتب وقام بتدوين النص".
#هيئة_التراث تقدم قراءة جديدة لنقش إسلامي يعود إلى عام 24 هجرياً؛ يوثّق أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي المبكر ويشير إلى ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه. pic.twitter.com/OewFweuj6C— هيئة التراث (@MOCHeritage) June 10, 2022
وجاءت قراءة النص كما يلي: "أنا زهير آمنت - بالله وكتبت زمن - أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين (هجريا)".
"نقش زهير في رابغ".. ثالث أقدم النقوش التي تؤرخ للفترة الإسلامية المبكرة، وشاهد منقول لحقبة تاريخيّة فائقة الأهمية. #هيئة_التراث pic.twitter.com/SHwVJvLce2— هيئة التراث (@MOCHeritage) June 10, 2022
وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، كذلك فهو أيضا ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية.
يشار إلى أن اللغة العربية استمرت بحروف غير منطقة أو مشكلة حتى منتصف القرن الأول الهجري، ولاحقا تم إضافة النقاط لها في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.