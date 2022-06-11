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السعودية.. كشف أسرار نقش أثري مرتبط بالخليفة عثمان بن عفان... فيديو
السعودية.. كشف أسرار نقش أثري مرتبط بالخليفة عثمان بن عفان... فيديو
أعلنت هيئة التراث السعودية العثور عن نقش أثري إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان يعود لما قبل 1419 عاما، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامي يتم... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:58+0000
2022-06-11T14:58+0000
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تم العثور على النقش الأثري في منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع تويتر.ويحوي النقش كلمات من حروف باللغة العربية كتبت بشكلها البدائي بدون نقاط أو تشكيل.وقالت الهيئة إنها أجرت "فحصًا توثيقيًا للنقش يكشف عن غموض سطره الأول، الذي أسفر عن اسم العلم "زهير" الذي كتب وقام بتدوين النص".وجاءت قراءة النص كما يلي: "أنا زهير آمنت - بالله وكتبت زمن - أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين (هجريا)".وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، كذلك فهو أيضا ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية.يشار إلى أن اللغة العربية استمرت بحروف غير منطقة أو مشكلة حتى منتصف القرن الأول الهجري، ولاحقا تم إضافة النقاط لها في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.
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السعودية.. كشف أسرار نقش أثري مرتبط بالخليفة عثمان بن عفان... فيديو

14:58 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Mohamed El Bekheitجانب من آثار تبوك في المملكة العربية السعودية
جانب من آثار تبوك في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Mohamed El Bekheit
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أعلنت هيئة التراث السعودية العثور عن نقش أثري إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان يعود لما قبل 1419 عاما، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامي يتم العثور عليه.
تم العثور على النقش الأثري في منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع تويتر.
ويحوي النقش كلمات من حروف باللغة العربية كتبت بشكلها البدائي بدون نقاط أو تشكيل.
وقالت الهيئة إنها أجرت "فحصًا توثيقيًا للنقش يكشف عن غموض سطره الأول، الذي أسفر عن اسم العلم "زهير" الذي كتب وقام بتدوين النص".
وجاءت قراءة النص كما يلي: "أنا زهير آمنت - بالله وكتبت زمن - أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين (هجريا)".
وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، كذلك فهو أيضا ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية.
يشار إلى أن اللغة العربية استمرت بحروف غير منطقة أو مشكلة حتى منتصف القرن الأول الهجري، ولاحقا تم إضافة النقاط لها في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.
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