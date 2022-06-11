https://arabic.sputniknews.com/20220611/السلطات-السورية-تبدأ-إصلاح-مدرجات-مطار-دمشق-بعد-الغارة-الإسرائيلية-1063428238.html
السلطات السورية تبدأ إصلاح مدرجات مطار دمشق بعد الغارة الإسرائيلية
السلطات السورية تبدأ إصلاح مدرجات مطار دمشق بعد الغارة الإسرائيلية
بدأت السلطات السورية، اليوم السبت، أعمال الإصلاح في مطار دمشق الدولي بعد الأضرار التي تسببت فيها غارة إسرائيلية وأدت إلى تعليق الرحلات الجوية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:38+0000
2022-06-11T11:38+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وذكرت وزارة النقل السورية، في بيان لها، أن "مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأشارت الوزارة، إلى أن "كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية".وفي وقت سابق، أمس الجمعه، أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".وصباح أمس الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
السلطات السورية تبدأ إصلاح مدرجات مطار دمشق بعد الغارة الإسرائيلية
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بدأت السلطات السورية، اليوم السبت، أعمال الإصلاح في مطار دمشق الدولي بعد الأضرار التي تسببت فيها غارة إسرائيلية وأدت إلى تعليق الرحلات الجوية.
وذكرت وزارة النقل السورية، في بيان لها، أن "مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.
وأشارت الوزارة، إلى أن "كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية".
وفي وقت سابق، أمس الجمعه، أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة
عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".
وصباح أمس الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.