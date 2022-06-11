https://arabic.sputniknews.com/20220611/الصين-تتصدر-العالم-من-حيث-عدد-مواقع-التراث-الطبيعي-في-العالم-1063440716.html
الصين تتصدر العالم من حيث عدد مواقع التراث الطبيعي في العالم
الصين تتصدر العالم من حيث عدد مواقع التراث الطبيعي في العالم
تمتلك الصين أكبر عدد من مواقع التراث الطبيعي في العالم، وفقا للإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:01+0000
2022-06-11T15:01+0000
2022-06-11T15:01+0000
منوعات
الصين
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وقالت الإدارة إن البلاد حاليا موطن لـ 14 موقعا للتراث الطبيعي العالمي وأربعة مواقع تراثية مشهورة بالسمات الثقافية والطبيعية، وكلاهما في مقدمة مواقع التراث في العالم من حيث العدد.وأوضحت الإدارة أن هذه المواقع التراثية تحمي بشكل فعال الآثار الجيولوجية التمثيلية للصين والجبال الرائعة والغابات والبحيرات، إلى جانب الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة والمهددة بالانقراض.وقد ساهمت هذه المناطق في حماية الآثار الثقافية والتراث الثقافي غير المادي والمدن والبلدات والقرى التاريخية، حيث حققت متوسط دخل سنوي من السياحة يزيد على 14 مليار يوان (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي) للسكان المحليين، وفقا لـ "وكالة أنباء شينخوا".ويصادف اليوم السبت، إحياء يوم التراث الثقافي والطبيعي للصين، والذي يصادف يوم السبت الثاني من شهر يونيو/حزيران من كل عام.
https://arabic.sputniknews.com/20201109/النمسا-تؤكد-التزامها-بالحفاظ-على-التراث-الثقافي-اليهودي-والدفاع-عنه--1047126288.html
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منوعات, الصين
الصين تتصدر العالم من حيث عدد مواقع التراث الطبيعي في العالم
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تمتلك الصين أكبر عدد من مواقع التراث الطبيعي في العالم، وفقا للإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية.
وقالت الإدارة إن البلاد حاليا موطن لـ 14 موقعا للتراث الطبيعي العالمي وأربعة مواقع تراثية مشهورة
بالسمات الثقافية والطبيعية، وكلاهما في مقدمة مواقع التراث في العالم من حيث العدد.
وأوضحت الإدارة أن هذه المواقع التراثية تحمي بشكل فعال الآثار الجيولوجية التمثيلية للصين والجبال الرائعة والغابات والبحيرات، إلى جانب الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة والمهددة بالانقراض.
وقد ساهمت هذه المناطق في حماية الآثار الثقافية والتراث الثقافي
غير المادي والمدن والبلدات والقرى التاريخية، حيث حققت متوسط دخل سنوي من السياحة يزيد على 14 مليار يوان (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي) للسكان المحليين، وفقا لـ "وكالة أنباء شينخوا".
ويصادف اليوم السبت، إحياء يوم التراث الثقافي والطبيعي للصين، والذي يصادف يوم السبت الثاني من شهر يونيو/حزيران من كل عام.