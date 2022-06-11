https://arabic.sputniknews.com/20220611/الكشف-عن-وضعية-خاطئة-نتخذها-بعد-الأكل-تؤدي-إلى-مشاكل-صحية-1063421775.html

الكشف عن وضعية خاطئة نتخذها بعد الأكل تؤدي إلى مشاكل صحية

الكشف عن وضعية خاطئة نتخذها بعد الأكل تؤدي إلى مشاكل صحية

حذرت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ناتاليا مارشينكو، من أن الوضعية الخاطئة، التي نتخذها بعد الأكل تؤثر بشكل سلبي على عملية الهضم. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T09:30+0000

2022-06-11T09:30+0000

2022-06-11T09:30+0000

مجتمع

منوعات

أكل

الهضم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048892658_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c66f7a3b7c9c5a595cc10fb2ae8e13ec.jpg

وقالت مارشينكو في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الوجبة الدسمة يمكن أن تسبب إزعاجا خطيرا بدلا من الأحاسيس الممتعة إذا اتخذت وضعية أفقية أو "وضع البستاني" بعدها.وأضافت:وتابعت: "الشيء الرئيسي هو عدم الضغط على المعدة وعدم دعم ساقيك تحت معدتك، أي عدم الجلوس منحنيًا. إذا كنت قد أكلت بإحكام، فلا يوصى بالجري، حيث يزيد الضغط الميكانيكي على العضلة العاصرة. لكن يمكنك المشي والمشي، فهذا لا يؤثر على هضم الطعام".وأشارت الطبيبة الروسية إلى حالة أخرى ضرورية للاستمتاع بالطعام دون الانزعاج بعده. حسب رأيها، من المهم جدًا مضغ الطعام جيدًا،فمهمة تجويف الفم هي مضغ الطعام حتى يصبح قوامه جيدًا، إلى عصيدة. وكلما مضغ الطعام جيدا، كان من الأفضل أن يتحد مع اللعاب وسيكون هضمه أسهل. إذا كانت القطع الخشنة غير مضغوطة فستدخل إلى المعدة ثم إلى الأمعاء، وبالتالي لن تستطيع الإنزيمات الموجودة التأقلم معها".

https://arabic.sputniknews.com/20220601/أهم-7-نصائح-للتخلص-من-آلام-المعدة-خلال-الصيف-1062951753.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, أكل, الهضم