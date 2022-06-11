https://arabic.sputniknews.com/20220611/الكونغو-تتهم-رواندا-بقصف-مدرسة-قرب-الحدود-والتسبب-بمقتل-طفلين-1063423545.html

الكونغو تتهم رواندا بقصف مدرسة قرب الحدود والتسبب بمقتل طفلين

الكونغو تتهم رواندا بقصف مدرسة قرب الحدود والتسبب بمقتل طفلين

أعلنت وزارة الدفاع في الكونغو الديمقراطية أن قوات رواندا قامت، يوم أمس الجمعة، بقصف مناطق حدودية شرقي الكونغو الديمقراطية وإصابة مدرسة ما أسفر عن مقتل طفلين... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T10:06+0000

2022-06-11T10:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع ليلة الجمعة: "نهار الجمعة 10 حزيران/يونيو 2022 الساعة 16:15 (بالتوقيت المحلي) أطلق الجيش الرواندي عشرات القنابل على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيروما وكابايا، الواقعتين في تجمع كيسيغاري في إقليم روتشورو".وأضاف: "طالت القنابل الرواندية معهد سانت جيلبرت، ما أسفر عن مقتل طفلين بعمر 6 و7 سنوات وإصابة ثالث، كحصيلة أولية. وهذا القصف للجيش الرواندي لمدرسة بأكملها، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".ونددت وزارة الدفاع الكونغولية بالبيان الذي نشرته رواندا، في وقت سابق والذي اتهمت فيه الكونغو الديمقراطية بقصف رواندا، وقالت إنه "هدف لإرباك المجتمع الدولي وخداعه بشأن نواياها العدوانية".وجاء في البيان الكونغولي: "اعتادت رواندا التضحية بشعبها، من أجل لعب دور الضحية وإيجاد تبرير لمهاجمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولم تتردد أبدًا في قصف أراضيها، ومن ثم إطلاق القنابل على الأراضي الكونغولية ".وأشارت وزارة الدفاع الكونغولية إلى أنه قد "بات بحوزتها صور طائرات بدون طيار تؤكد وجود عناصر لقوات الجيش الرواندي في إقليم نورد-كيفو، ودعمهم الجماعة المسلحة [م 23]".ويأتي هذا البيان بعد اتهام رواندا، في وقت سابق من أمس الجمعة، قوات الكونغو الديمقراطية بإطلاق صاروخين من عيار 122 ملم على قرية نيابيغوما الحدودية غربي البلاد بدون وقوع أي إصابات.وأعلن الجيش الكونغولي في 28 أيار/مايو الماضي، اعتقال جنديين من القوات الرواندية في إقليم نورد كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية، الذين بحسب التحقيق، دخلوا الأراضي الكونغولية في 25 أيار/مايو بهدف شن هجوم على معسكر الجيش الكونغولي في رومانغابو على بعد أكثر من 20 كيلومترا من الحدود الرواندية.وكان الجيش الرواندي قد أعلن في التاريخ نفسه أن متمردين من الكونغو الديمقراطية خطفوا اثنين من جنوده أثناء قيامهما بأعمال الدورية على الحدود الكونغولية، واتهم الحكومة الكونغولية بدعم المتمردين، وطالب بالإفراج الفوري عنهما.وفي 23 أيار/مايو، اتهمت رواندا القوات الكونغولية بقصف منطقة موسانزي الحدودية، ما أسفر عن جرح بعض المدنيين وائتلاف ممتلكاتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/رواندا-تتهم-الكونغو-الديمقراطية-بإطلاق-صاروخين-على-قرية-غربي-البلاد--1063407412.html

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