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الكويت... توجيهات حكومية لتمكين المرأة في المناصب القيادية
الكويت... توجيهات حكومية لتمكين المرأة في المناصب القيادية
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن هناك توجه حكومي لتمكين المرأة في المناصب القيادية العامة عن طريق تعيين سيدة واحدة على الأقل في منصب قيادي بكل جهة حكومية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:49+0000
2022-06-11T21:51+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وقالت مصادر حكومية إن ذلك سيتم من خلال مشروع قرار حكومي، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى قول المصادر إن ذلك سيشمل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأن ذلك سيجري وفقا لمستهدفات الخطة الإنمائية في البلاد.وتهدف تلك الخطة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالدولة إلى 35 في المئة من تلك المناصب.ولفتت الجريدة إلى وجود عدد من المناصب القيادية الشاغرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن تعيين المرأة بها يمكن أن يساهم في الوصول إلى النسبة المرجوة.وأوضحت المصادر أنه سيتم الاعتماد على الكفاءة والمهارة كمعيار للاختيار في تلك الوظائف.
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

الكويت... توجيهات حكومية لتمكين المرأة في المناصب القيادية

21:49 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 11.06.2022)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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ذكرت وسائل إعلام كويتية أن هناك توجه حكومي لتمكين المرأة في المناصب القيادية العامة عن طريق تعيين سيدة واحدة على الأقل في منصب قيادي بكل جهة حكومية.
وقالت مصادر حكومية إن ذلك سيتم من خلال مشروع قرار حكومي، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم السبت.
ولفتت الصحيفة إلى قول المصادر إن ذلك سيشمل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأن ذلك سيجري وفقا لمستهدفات الخطة الإنمائية في البلاد.
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وتهدف تلك الخطة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالدولة إلى 35 في المئة من تلك المناصب.
ولفتت الجريدة إلى وجود عدد من المناصب القيادية الشاغرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن تعيين المرأة بها يمكن أن يساهم في الوصول إلى النسبة المرجوة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم الاعتماد على الكفاءة والمهارة كمعيار للاختيار في تلك الوظائف.
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