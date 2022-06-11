https://arabic.sputniknews.com/20220611/المئات-يحتجون-في-بوركينا-فاسو-ضد-تخلي-الحكومة-عنهم-في-مواجهة-المسلحين-1063454594.html
المئات يحتجون في بوركينا فاسو ضد تخلي الحكومة عنهم في مواجهة المسلحين
المئات يحتجون في بوركينا فاسو ضد تخلي الحكومة عنهم في مواجهة المسلحين
تظاهر مئات الأشخاص في جنوب بوركينا فاسو، اليوم السبت، ضد ما وصفوه بتخلي الحكومة عنهم لمواجهة الهجمات القاتلة للجماعات المتطرفة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T19:40+0000
2022-06-11T19:40+0000
2022-06-11T19:40+0000
بوركينا فاسو
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وهذا الاحتجاج هو الأول من نوعه منذ سيطرة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا على السلطة في انقلاب عسكري في يناير/ كانون الثاني.ذكرت وسائل الاعلام المحلية أن الرجال والنساء صرخوا أمام مبنى إدارة عامة فى بلدة باما "لا للتخلي عن مقاطعة كومبينجا".وفي خطاب للمفوض السامي للإقليم، انتقد المتظاهرون "زحفا سريعا للإرهاب" يهدد بابتلاع الإقليم القريب من الحدود مع توغو وبنين.ونددوا في خطابهم الذي وقعه شخصيات دينية وزعماء المجتمع المدني والزعماء التقليديون بـ "الإهمال الكبير والتخلي عن الدولة"، متهمين المسؤولين العامين بالفرار إلى مقاطعة مجاورة.ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا)، في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقتل-5-جنود-وتحييد-أكثر-من-30-إرهابيا-خلال-هجوم-على-قاعدة-عسكرية-شمالي-بوركينا-فاسو---1062514557.html
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بوركينا فاسو
المئات يحتجون في بوركينا فاسو ضد تخلي الحكومة عنهم في مواجهة المسلحين
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تظاهر مئات الأشخاص في جنوب بوركينا فاسو، اليوم السبت، ضد ما وصفوه بتخلي الحكومة عنهم لمواجهة الهجمات القاتلة للجماعات المتطرفة.
وهذا الاحتجاج هو الأول من نوعه منذ سيطرة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا على السلطة في انقلاب عسكري
في يناير/ كانون الثاني.
ذكرت وسائل الاعلام المحلية أن الرجال والنساء صرخوا أمام مبنى إدارة عامة فى بلدة باما "لا للتخلي عن مقاطعة كومبينجا".
وفي خطاب للمفوض السامي للإقليم، انتقد المتظاهرون "زحفا سريعا للإرهاب" يهدد بابتلاع الإقليم القريب من الحدود مع توغو وبنين.
ونددوا في خطابهم الذي وقعه شخصيات دينية وزعماء المجتمع المدني والزعماء التقليديون بـ "الإهمال الكبير والتخلي عن الدولة"، متهمين المسؤولين العامين بالفرار إلى مقاطعة مجاورة.
ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا)، في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.