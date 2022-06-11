https://arabic.sputniknews.com/20220611/المبعوث-الأمريكي-في-ليبيا-متوعدا-المسؤولين-عن-اشتباكات-طرابلس-سيدفعون-الثمن-1063434360.html
المبعوث الأمريكي في ليبيا متوعدا المسؤولين عن اشتباكات طرابلس: سيدفعون الثمن
المبعوث الأمريكي في ليبيا متوعدا المسؤولين عن اشتباكات طرابلس: سيدفعون الثمن
توعد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المسؤولين عن اشتباكات طرابلس بأنهم سيدفعون ثمن أفعالهم. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:18+0000
2022-06-11T13:18+0000
2022-06-11T13:18+0000
أخبار ليبيا اليوم
معركة طرابلس
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وحسب بيان للبعثة أعاد نشره نورلاند عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد المبعوث الأمريكي أن من افتعل الاشتباكات التي وقعت في جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، ستتم محاسبته.وقال: "لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد - سيدفع المسؤولون عن هذه الاشتباكات الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي".وكانت اشتباكات قد اندلعت أمس الجمعة بين مسلحين تابعين لكتيبة النواصي، ومجموعة أخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, معركة طرابلس
المبعوث الأمريكي في ليبيا متوعدا المسؤولين عن اشتباكات طرابلس: سيدفعون الثمن
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توعد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المسؤولين عن اشتباكات طرابلس بأنهم سيدفعون ثمن أفعالهم.
وحسب بيان للبعثة أعاد نشره نورلاند عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد المبعوث الأمريكي أن من افتعل الاشتباكات التي وقعت في جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس
، ستتم محاسبته.
وقال: "لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد - سيدفع المسؤولون عن هذه الاشتباكات الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي".
وكانت اشتباكات قد اندلعت أمس الجمعة بين مسلحين تابعين لكتيبة
النواصي، ومجموعة أخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة".