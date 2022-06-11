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https://arabic.sputniknews.com/20220611/المستشار-الألماني-يصل-مقدونيا-الشمالية-ويؤكد-دعم-بلاده-لانضمامها-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1063423775.html
المستشار الألماني يصل مقدونيا الشمالية ويؤكد دعم بلاده انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني يصل مقدونيا الشمالية ويؤكد دعم بلاده انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، في إطار جولة يقوم بها في منطقة البلقان بأوروبا الشرقية، حيث التقى رئيس وزراء مقدونيا... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T10:12+0000
2022-06-11T10:12+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتس، عبر تويتر: "لقد قطع الاتحاد الأوروبي عهدا، وبشكل خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام دون تأخير. هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيه اليوم. ألمانيا جادة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".وكان شولتس قد دعا في نيسان/أبريل الماضي إلى تعجيل إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد قادة الاتحاد التزامهم بتوسيعه.وخلال قمة الاتحاد الأوروبي أيضًا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمنطقة غرب البلقان، مضيفة: "الشعوب في غرب البلقان، خائبة الأمل، لأن المدة اللازمة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) طويلة، وأشدد على أنه من المهم أن تتابع هذه الدول طريقها في مكافحة الفساد، وتحقيق حرية الإعلام".
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العالم, أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يصل مقدونيا الشمالية ويؤكد دعم بلاده انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

10:12 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، في إطار جولة يقوم بها في منطقة البلقان بأوروبا الشرقية، حيث التقى رئيس وزراء مقدونيا الشمالية دميتار كوفاتشيفسكي، وأكد له موقف برلين الداعم لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتس، عبر تويتر: "لقد قطع الاتحاد الأوروبي عهدا، وبشكل خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام دون تأخير. هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيه اليوم. ألمانيا جادة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".

وكان شولتس قد دعا في نيسان/أبريل الماضي إلى تعجيل إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد قادة الاتحاد التزامهم بتوسيعه.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي أيضًا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمنطقة غرب البلقان، مضيفة: "الشعوب في غرب البلقان، خائبة الأمل، لأن المدة اللازمة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) طويلة، وأشدد على أنه من المهم أن تتابع هذه الدول طريقها في مكافحة الفساد، وتحقيق حرية الإعلام".
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