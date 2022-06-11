https://arabic.sputniknews.com/20220611/المغرب-20--من-السائقين-لديهم-مشكلة-صحية-يمكن-أن-تؤدي-إلى-حوادث-مميتة-1063439360.html
المغرب… 20 % من السائقين لديهم مشكلة صحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة
المغرب… 20 % من السائقين لديهم مشكلة صحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة
تؤدي اضطرابات النوم إلى مشاكل صحية خطيرة كشفتها عملية مسح قامت بها قوافل طبية في المغرب خلال عملية فحص للسائقين الذين يعانون من هذه المشكلة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:45+0000
2022-06-11T14:45+0000
2022-06-11T14:45+0000
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أخبار المغرب اليوم
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وكشفت الفحوصات أن ما بين 20 إلى 25 في المئة من السائقين معرضين لخطر الإصابة بانقطاع النفس لهذا السبب، حسبما ذكر موقع "اليوم 24" المغربي.ويخضع السائقون الذين تشملهم الدراسة إلى فحوصات طبية للتعرف على المخاطر التي تمثلها هذه المشكلة الصحية وعلاقتها بوقوع الحوادث على الطرق.ولفت الموقع إلى أن الحملة تهدف إلى توعية سائقي الشاحنات بمخاطر الحوادث ذات الصلة باضطرابات النوم بالتعاون مع الجمعية المغربية للأطباء المتخصصين في إجراء الفحوصات الطبية للسائقين.وقال المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، إلى أن اضطرابات النوم لا تعتبر مرضا لدى الشخص البالغ، لكنها أشارت إلى أن تلك المشكلة الصحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/السبب-وراء-انتفاخ-أصابع-اليد-عند-الاستيقاظ-من-النوم-1063403734.html
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منوعات, أخبار المغرب اليوم
المغرب… 20 % من السائقين لديهم مشكلة صحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة
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تؤدي اضطرابات النوم إلى مشاكل صحية خطيرة كشفتها عملية مسح قامت بها قوافل طبية في المغرب خلال عملية فحص للسائقين الذين يعانون من هذه المشكلة.
وكشفت الفحوصات أن ما بين 20 إلى 25 في المئة من السائقين معرضين لخطر الإصابة بانقطاع النفس لهذا السبب، حسبما ذكر
موقع "اليوم 24" المغربي.
ويخضع السائقون الذين تشملهم الدراسة إلى فحوصات طبية للتعرف على المخاطر التي تمثلها هذه المشكلة الصحية
وعلاقتها بوقوع الحوادث على الطرق.
ولفت الموقع إلى أن الحملة تهدف إلى توعية سائقي الشاحنات بمخاطر الحوادث ذات الصلة باضطرابات النوم بالتعاون مع الجمعية المغربية للأطباء المتخصصين في إجراء الفحوصات الطبية
للسائقين.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، إلى أن اضطرابات النوم لا تعتبر مرضا
لدى الشخص البالغ، لكنها أشارت إلى أن تلك المشكلة الصحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة.