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https://arabic.sputniknews.com/20220611/المغرب-20--من-السائقين-لديهم-مشكلة-صحية-يمكن-أن-تؤدي-إلى-حوادث-مميتة-1063439360.html
المغرب… 20 % من السائقين لديهم مشكلة صحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة
المغرب… 20 % من السائقين لديهم مشكلة صحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة
تؤدي اضطرابات النوم إلى مشاكل صحية خطيرة كشفتها عملية مسح قامت بها قوافل طبية في المغرب خلال عملية فحص للسائقين الذين يعانون من هذه المشكلة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:45+0000
2022-06-11T14:45+0000
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وكشفت الفحوصات أن ما بين 20 إلى 25 في المئة من السائقين معرضين لخطر الإصابة بانقطاع النفس لهذا السبب، حسبما ذكر موقع "اليوم 24" المغربي.ويخضع السائقون الذين تشملهم الدراسة إلى فحوصات طبية للتعرف على المخاطر التي تمثلها هذه المشكلة الصحية وعلاقتها بوقوع الحوادث على الطرق.ولفت الموقع إلى أن الحملة تهدف إلى توعية سائقي الشاحنات بمخاطر الحوادث ذات الصلة باضطرابات النوم بالتعاون مع الجمعية المغربية للأطباء المتخصصين في إجراء الفحوصات الطبية للسائقين.وقال المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، إلى أن اضطرابات النوم لا تعتبر مرضا لدى الشخص البالغ، لكنها أشارت إلى أن تلك المشكلة الصحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/السبب-وراء-انتفاخ-أصابع-اليد-عند-الاستيقاظ-من-النوم-1063403734.html
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منوعات, أخبار المغرب اليوم

المغرب… 20 % من السائقين لديهم مشكلة صحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة

14:45 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / JOHANNES EISELEطريق سريع في الصين
طريق سريع في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / JOHANNES EISELE
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تؤدي اضطرابات النوم إلى مشاكل صحية خطيرة كشفتها عملية مسح قامت بها قوافل طبية في المغرب خلال عملية فحص للسائقين الذين يعانون من هذه المشكلة.
وكشفت الفحوصات أن ما بين 20 إلى 25 في المئة من السائقين معرضين لخطر الإصابة بانقطاع النفس لهذا السبب، حسبما ذكر موقع "اليوم 24" المغربي.
ويخضع السائقون الذين تشملهم الدراسة إلى فحوصات طبية للتعرف على المخاطر التي تمثلها هذه المشكلة الصحية وعلاقتها بوقوع الحوادث على الطرق.
طقطقة أصابع اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
السبب وراء انتفاخ أصابع اليد عند الاستيقاظ من النوم
أمس, 16:25 GMT
ولفت الموقع إلى أن الحملة تهدف إلى توعية سائقي الشاحنات بمخاطر الحوادث ذات الصلة باضطرابات النوم بالتعاون مع الجمعية المغربية للأطباء المتخصصين في إجراء الفحوصات الطبية للسائقين.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، إلى أن اضطرابات النوم لا تعتبر مرضا لدى الشخص البالغ، لكنها أشارت إلى أن تلك المشكلة الصحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة.
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