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https://arabic.sputniknews.com/20220611/المفوضية-الأوروبية-تتحدث-عن-إمكانية-ترشيح-أوكرانيا-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي-1063438473.html
المفوضية الأوروبية تتحدث عن إمكانية ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تتحدث عن إمكانية ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه وإلى نهاية الأسبوع القادم ستتبلور الفكرة حول ما إذا كان يحق لأوكرانيا أن تكون مرشحة للانضمام إلى... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:23+0000
2022-06-11T14:23+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في كييف، تم بثه عبر صفحتها على "تويتر": "كما تعلمون، تقوم المفوضية حاليًا بإعداد توصيات ما يسمى برأي الخبراء للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونحن نعمل على هذا التقييم ليل نهار، وقد وعدتكم أننا سنعمل بلا كلل على ذلك. لذا، ستتيح لنا مناقشات اليوم استكمال تقييمنا بنهاية الأسبوع المقبل".في وقت سابق، وصلت فون دير لاين إلى أوكرانيا لمناقشة طلب كييف الانتساب لعضوية الاتحاد الأوروبي.
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العالم, أخبار أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تتحدث عن إمكانية ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

14:23 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه وإلى نهاية الأسبوع القادم ستتبلور الفكرة حول ما إذا كان يحق لأوكرانيا أن تكون مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في كييف، تم بثه عبر صفحتها على "تويتر": "كما تعلمون، تقوم المفوضية حاليًا بإعداد توصيات ما يسمى برأي الخبراء للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونحن نعمل على هذا التقييم ليل نهار، وقد وعدتكم أننا سنعمل بلا كلل على ذلك. لذا، ستتيح لنا مناقشات اليوم استكمال تقييمنا بنهاية الأسبوع المقبل".
في وقت سابق، وصلت فون دير لاين إلى أوكرانيا لمناقشة طلب كييف الانتساب لعضوية الاتحاد الأوروبي.
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