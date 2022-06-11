https://arabic.sputniknews.com/20220611/المفوض-العام-لـالأونروا-الأمم-المتحدة-أعطت-تفويض-خدمة-اللاجئين-الفلسطينيين-إلى-الأونروا-فقط-1063442021.html
المفوض العام لـ"الأونروا": الأمم المتحدة أعطت تفويض خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأونروا فقط
المفوض العام لـ"الأونروا": الأمم المتحدة أعطت تفويض خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأونروا فقط
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأمم المتحدة أعطت تفويض خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:20+0000
2022-06-11T15:20+0000
2022-06-11T15:20+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
دعم الأونروا
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ونقل مركز العودة الفلسطيني، مساء اليوم السبت، عن لازاريني تشديده على عدم حديث الوكالة عن أي تفويض لصلاحياتها لغيرها من المنظمات الأممية، وذلك على خلفية عدم تمكنه من حشد التأييد الفلسطيني والأردني لفكرة "تقديم خدمات نيابة عن أونروا" التي أفصح عنها في شهر أبريل/نيسان الماضي.وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، قد عقدت الأسبوع الماضي، لقاء مع لازاريني، أكدت من خلاله وجود حالة كبيرة من القلق والغضب تعم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين منذ إعلان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن هذه الأفكار في رسالته في إبريل الماضي.وكان فيليب لازاريني قد اوضح أن أحد الخيارات لمواجهة نقص التمويل اللازم لوكالة "الأونروا" هو زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة مع خيار تقديم هذه المساعدات نيابة عن الـ "الأونروا" نفسها، وتحت إشرافها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, دعم الأونروا
المفوض العام لـ"الأونروا": الأمم المتحدة أعطت تفويض خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأونروا فقط
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قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأمم المتحدة أعطت تفويض خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى "الأونروا" فقط.
ونقل مركز العودة الفلسطيني، مساء اليوم السبت، عن لازاريني تشديده على عدم حديث الوكالة عن أي تفويض لصلاحياتها لغيرها من المنظمات الأممية، وذلك على خلفية عدم تمكنه من حشد التأييد الفلسطيني والأردني لفكرة "تقديم خدمات نيابة عن أونروا
" التي أفصح عنها في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، قد عقدت الأسبوع الماضي، لقاء مع لازاريني، أكدت من خلاله وجود حالة كبيرة من القلق والغضب تعم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين
منذ إعلان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن هذه الأفكار في رسالته في إبريل الماضي.
وكان فيليب لازاريني قد اوضح أن أحد الخيارات لمواجهة نقص التمويل اللازم لوكالة "الأونروا" هو زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة مع خيار تقديم هذه المساعدات نيابة عن الـ "الأونروا" نفسها، وتحت إشرافها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.