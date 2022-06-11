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المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تعرب عن عميق القلق إزاء اشتباكات طرابلس
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تعرب عن عميق القلق إزاء اشتباكات طرابلس
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بوسط طرابلس بين مجموعات تابعة لكتائب تتمتع بغطاء الشرعية من حكومة... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T01:52+0000
2022-06-11T01:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ودعا رئيس المنظمة عبدالمنعم الحر حكومة الوحدة الوطنية بتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم.وأكد من خلال تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن التصعيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية ومادية وخاصة أن أفراد تلك الكتائب المسلحة يعانون جميعهم من نقص في الانضباط.وناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، المعنيين بملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.وفي وقت سابق، صباح اليوم، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة.وقال شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بينهم" حسب شهود عيان.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/ليبيا-اشتباكات-في-العاصمة-طرابلس-بين-مليشيات-مسلحة--1063414688.html
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أخبار ليبيا اليوم

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تعرب عن عميق القلق إزاء اشتباكات طرابلس

01:52 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 01:57 GMT 11.06.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بوسط طرابلس بين مجموعات تابعة لكتائب تتمتع بغطاء الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي يُعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.
ودعا رئيس المنظمة عبدالمنعم الحر حكومة الوحدة الوطنية بتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
مراسل "سبوتنيك": اشتباكات وإطلاق نار كثيف وسط العاصمة الليبية طرابلس
أمس, 23:28 GMT
وأكد من خلال تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن التصعيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية ومادية وخاصة أن أفراد تلك الكتائب المسلحة يعانون جميعهم من نقص في الانضباط.
وناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، المعنيين بملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة.
وقال شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بينهم" حسب شهود عيان.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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