https://arabic.sputniknews.com/20220611/انفجار-قوي-في-منطقة-أفديفكا-في-دونيتسك-حيث-يقع-المصنع-الكيميائي-1063451532.html
غمامة كبيرة جراء انفجار قوي في منطقة أفديفكا بدونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي
غمامة كبيرة جراء انفجار قوي في منطقة أفديفكا بدونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بحدوث انفجار قوي في منطقة أفديفكا في دونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي، أدى لظهور غماماة كبيرة في الهواء. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T18:23+0000
2022-06-11T18:23+0000
2022-06-11T18:40+0000
روسيا
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وفقا للمراسل، بدأت غمامة كبيرة في الظهور مباشرة بعد سلسلة من الهجمات. وتم تنفيذ قصف من القوات الأوكرانية في نفس الوقت - حوالي 20:30 - 21:00 بتوقيت موسكو - في دونيتسك.
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غمامة كبيرة جراء انفجار قوي في منطقة أفديفكا بدونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي
18:23 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 18:40 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" بحدوث انفجار قوي في منطقة أفديفكا في دونيتسك حيث يقع المصنع الكيميائي، أدى لظهور غماماة كبيرة في الهواء.
وفقا للمراسل، بدأت غمامة كبيرة في الظهور مباشرة بعد سلسلة من الهجمات. وتم تنفيذ قصف من القوات الأوكرانية في نفس الوقت - حوالي 20:30 - 21:00 بتوقيت موسكو - في دونيتسك.