https://arabic.sputniknews.com/20220611/بوريطة-ينبغي-أن-يكون-الدين-حصنا-ضد-التطرف-وليس-ذريعة-له--1063422797.html

بوريطة: ينبغي أن يكون الدين حصنا ضد التطرف وليس ذريعة له

بوريطة: ينبغي أن يكون الدين حصنا ضد التطرف وليس ذريعة له

صرح وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن الدين يجب أن يكون حصنا منيعا ضد التطرف، كما يدعو إلى ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T09:52+0000

2022-06-11T09:52+0000

2022-06-11T09:57+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بوريطة، كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الدولي "حوار طنجة"، أوضح خلالها أنه "ينبغي أن يكون الدين حصنا منيعا أمام التطرف، وليس ذريعة له، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، يرومان بالأساس مواجهة التطرف الذي يستشري على أبواب إفريقيا والنهوض بقيم الإسلام الوسطي المعتدل".وشدد الوزير على أن مبادئ الانفتاح والتسامح وقيم السلام والعيش المشترك تشكل جزء لا يتجزأ من هوية المملكة، وتابع بالقول: "ليس من قبيل الصدفة أن نلتقي اليوم هنا في طنجة، بين قارتين وضفتين وبحرين؛ فلطالما كانت طنجة مفترق طرق وهمزة وصل. ودائما ما كانت تتطلع إلى الأفق بروح منفتحة على الآخر، مضيفا: "لا شك أننا يمكننا أيضا أن نجد الإلهام اللازم لإطلاق تأمل متنور ومثمر".وتابع بوريطة قائلا: "ندافع، في المغرب، عن التاريخ المشترك، ليس في تفرعاته الجزئية مشيدا بالريادة الملتزمة والدؤوبة التي يضطلع بها ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل من أجل العمل الدولي لمكافحة الأصولية، من خلال التعاون والحوار بين الثقافات والأديان".وشدد على أن "التحالف بات ضروريا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ، حيث تتقلب أوجه اليقين، وتتم إعادة كتابة العنصر الجيوسياسي، وحيث تشهد نفس الأسباب الكامنة وراء إحداث التحالف عودة غير مسبوقة"، مذكرا بأن المغرب يعتزم استضافة منتدى التحالف التاسع، هذه السنة، وذلك لأول مرة في إفريقيا.وأشار الوزير إلى أن النقاشات، على غرار تلك التي سيشهدها "حوار طنجة"، ضرورية، باعتبار أن العالم بحاجة على الدوام إلى تفكير حر ورصين "خارج الصندوق"، وأن "حوار طنجة" يمكن أن يصنع خصوصيته ويحدث الفارق، من خلال تجاوز إثارة الأفكار إلى تدبير فعال للمواضيع المناقشة.واختتم بوريطة بالتأكيد على أن رهان "حوار طنجة" يكمن في إعادة الأنوار إلى النظام المعاصر، معربا عن الرغبة في أن تحمل طنجة هذا الطموح عاليا من أجل عالم أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20210520/بوريطة-المغرب-لا-يقبل-بازدواجية-المواقف-من-إسبانيا-1049021627.html

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