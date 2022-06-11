https://arabic.sputniknews.com/20220611/بينهم-عربيان-العثور-على-جميع-جثت-ضحايا-تحطم-مروحية-في-إيطاليا-1063437107.html
بينهم عربيان... العثور على جميع جثت ضحايا تحطم مروحية في إيطاليا
بينهم عربيان... العثور على جميع جثت ضحايا تحطم مروحية في إيطاليا
عثرت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، على الجثتين المتبقيتين من أصل سبع جثث كانت تبحث عنهم في موقع تحطم طائرة مروحية فُقدت الخميس الماضي، في منطقة جبلية غير... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:56+0000
2022-06-11T13:56+0000
2022-06-11T13:56+0000
العالم
إيطاليا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه "عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، ولا يوجد ناجين من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية وإثنان لبنانيان، كانا في رحلة عمل في إيطاليا".وتمت الرحلة في ظروف جوية قاسية، حيث اختفت المروحية من شاشة الرادار في جبال أبينين بالقرب من مودينا وإيميليان أبينيني.وذكرت صحيفة "إيل ريستو ديل كارلينو" في وقت سابق من اليوم أن رجال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة قتلى. ولم يتم الإبلاغ عن ناجين من الحادث.كما ذكرت صحيفة "لا غازيتا دي مودينا" المحلية، أن نجل أحد الركاب تلقى مقطع فيديو مدته 20 ثانية يوثق تحليق الطائرة وسط رياح شديدة وأمطار.يذكر أن رجال الإطفاء الإيطاليين وخدمة الإنقاذ في جبال الألب أكدوا أن عمليات البحث بدأت يوم الخميس، بعد اختفاء المروحية الخاصة من شاشات الرادار.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تقرير-اختفاء-مروحية-تقل-سبعة-ركاب-في-شمالي-إيطاليا-1063400941.html
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العالم, إيطاليا
بينهم عربيان... العثور على جميع جثت ضحايا تحطم مروحية في إيطاليا
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عثرت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، على الجثتين المتبقيتين من أصل سبع جثث كانت تبحث عنهم في موقع تحطم طائرة مروحية فُقدت الخميس الماضي، في منطقة جبلية غير مأهولة بين إقليم توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا، وعلى متنها 4 أتراك ولبنانيان إضافة إلى قائدها إيطالي الجنسية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه "عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، ولا يوجد ناجين من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية وإثنان لبنانيان، كانا في رحلة عمل في إيطاليا".
وتمت الرحلة في ظروف جوية قاسية، حيث اختفت المروحية من شاشة الرادار في جبال أبينين
بالقرب من مودينا وإيميليان أبينيني.
وذكرت صحيفة "إيل ريستو ديل كارلينو" في وقت سابق من اليوم أن رجال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة قتلى. ولم يتم الإبلاغ عن ناجين من الحادث.
كما ذكرت صحيفة "لا غازيتا دي مودينا" المحلية، أن نجل أحد الركاب تلقى مقطع فيديو مدته 20 ثانية يوثق تحليق الطائرة
وسط رياح شديدة وأمطار.
يذكر أن رجال الإطفاء الإيطاليين وخدمة الإنقاذ في جبال الألب أكدوا أن عمليات البحث بدأت يوم الخميس، بعد اختفاء المروحية الخاصة من شاشات الرادار.