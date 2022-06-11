https://arabic.sputniknews.com/20220611/بينيت-يطالب-المجتمع-الدولي-باتخاذ-موقف-حازم-مع-إيران-1063456357.html
بينيت يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران
بينيت يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران
طالب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T20:21+0000
2022-06-11T20:21+0000
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وأجرت صحيفة الـ"تليغراف" البريطانية، مساء اليوم السبت، حوارا مع بينيت، شدد من خلاله على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم وسريع بشأن إيران، بدعوى أنها باتت قريبة من استكمال برنامجها النووي.ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن "التليغراف" أنه دون ضغوط غربية، فإن النظام الإسلامي في إيران سيتمكن من وضع يد على قنبلة نووية في أقرب وقت ممكن، مدعيا أنه البرنامج النووي الإيراني لن يتوقف حتى يتم ايقافه غصبا عن النظام الحاكم في طهران.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إيران تقترب بشكل كبير وخطير من استكمال برنامجها النووي وستضع يدها في القريب العاجل على قنبلة نووية، ما لم يواجه الغرب النظام الإيراني، مضيفا أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمعدلات غير مسبوقة، بهدف الاقتراب، بشكل خطير، من الحصول على أسلحة نووية.
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
بينيت يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران
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طالب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران.
وأجرت صحيفة الـ"تليغراف" البريطانية، مساء اليوم السبت، حوارا مع بينيت، شدد من خلاله على أن المجتمع الدولي
مطالب باتخاذ موقف حازم وسريع بشأن إيران، بدعوى أنها باتت قريبة من استكمال برنامجها النووي.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية
عن "التليغراف" أنه دون ضغوط غربية، فإن النظام الإسلامي في إيران سيتمكن من وضع يد على قنبلة نووية في أقرب وقت ممكن، مدعيا أنه البرنامج النووي الإيراني لن يتوقف حتى يتم ايقافه غصبا عن النظام الحاكم في طهران.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إيران تقترب بشكل كبير وخطير من استكمال برنامجها النووي
وستضع يدها في القريب العاجل على قنبلة نووية، ما لم يواجه الغرب النظام الإيراني، مضيفا أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمعدلات غير مسبوقة، بهدف الاقتراب، بشكل خطير، من الحصول على أسلحة نووية.