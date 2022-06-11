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تأجيل الجولة الثانية من الحوار السياسي بالسودان لأجل غير مسمى
تأجيل الجولة الثانية من الحوار السياسي بالسودان لأجل غير مسمى
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم السبت، إرجاء الجولة الثانية من الحوار لإنهاء المأزق السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب رفض تحالف قوى الحرية... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:34+0000
2022-06-11T21:34+0000
أخبار السودان اليوم
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يوم الأربعاء، أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) حوارا في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2021.وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات يوم غد الأحد.ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في السودان فادي القاضي أن المنظمات الدولية الثلاث قررت "تأجيل جلسة الحوار ليوم غد الأحد على ضوء التطورات الأخيرة".وأضاف المتحدث باسم البعثة: "ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار".وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان رفضه "المشاركة في الحوار الذي تسيره الآلية الثلاثية بسبب أنه لا يتضمن إسقاط الانقلاب".وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجدي صالح، إن "النهج الذي اتخذته الآلية أشرك القوى المؤيدة للانقلاب في الحوار وهو ما يرفضه التحالف"، مضيفا أن "مشهد اليوم مثير للسخرية وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم"، حسب موقع "الانتباهة".وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تكشف-سبب-رفضها-المشاركة-في-الحوار-الذي-تسيره-الآلية-الثلاثية-1063319566.html
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أخبار السودان اليوم

تأجيل الجولة الثانية من الحوار السياسي بالسودان لأجل غير مسمى

21:34 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Hussein Mallaرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم السبت، إرجاء الجولة الثانية من الحوار لإنهاء المأزق السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.
يوم الأربعاء، أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) حوارا في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2021.
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
قوى الحرية والتغيير في السودان تكشف سبب رفضها المشاركة في الحوار الذي تسيره "الآلية الثلاثية"
9 يونيو, 09:10 GMT
وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات يوم غد الأحد.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في السودان فادي القاضي أن المنظمات الدولية الثلاث قررت "تأجيل جلسة الحوار ليوم غد الأحد على ضوء التطورات الأخيرة".
وأضاف المتحدث باسم البعثة: "ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار".
وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان رفضه "المشاركة في الحوار الذي تسيره الآلية الثلاثية بسبب أنه لا يتضمن إسقاط الانقلاب".
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجدي صالح، إن "النهج الذي اتخذته الآلية أشرك القوى المؤيدة للانقلاب في الحوار وهو ما يرفضه التحالف"، مضيفا أن "مشهد اليوم مثير للسخرية وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم"، حسب موقع "الانتباهة".
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
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