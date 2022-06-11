https://arabic.sputniknews.com/20220611/تركيا-تكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-إقامة-الأجانب-على-أراضيها-1063434582.html
تركيا تكشف عن قرار جديد بشأن إقامة الأجانب على أراضيها
تركيا تكشف عن قرار جديد بشأن إقامة الأجانب على أراضيها
كشفت وزارة الداخلية التركية عن تعديلات بشأن نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حيّ سكني. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:17+0000
2022-06-11T13:17+0000
2022-06-11T13:17+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
اللاجئين
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وقال وزير الداخلية في تركيا سليمان صويلو، في ندوة صحفية، اليوم السبت: "سيتمّ تخفيض نسبة الأجانب المسموح لهم بالإقامة في كلّ حيّ سكني، من 25 في المئة إلى 20 في المئة".وأضاف صويلو أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو/تموزالمقبل.من جهة أخرى، قال صويلو إنه لن يسمح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا، بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى المقبل.وقال: "على غرار عيد الفطر (الماضي)، لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اللاجئين
تركيا تكشف عن قرار جديد بشأن إقامة الأجانب على أراضيها
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كشفت وزارة الداخلية التركية عن تعديلات بشأن نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حيّ سكني.
وقال وزير الداخلية في تركيا سليمان صويلو، في ندوة صحفية، اليوم السبت: "سيتمّ تخفيض نسبة الأجانب المسموح لهم بالإقامة في كلّ حيّ سكني، من 25 في المئة إلى 20 في المئة".
وأضاف صويلو
أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو/تموزالمقبل.
من جهة أخرى، قال صويلو إنه لن يسمح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا، بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى المقبل.
وقال: "على غرار عيد الفطر (الماضي)، لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى".