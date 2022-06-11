https://arabic.sputniknews.com/20220611/تشاووش-أوغلو-يجب-أخذ-مخاوف-تركيا-بشأن-دعم-الإرهاب-في-الاعتبار-1063425424.html

تشاووش أوغلو: يجب أخذ مخاوف تركيا بشأن دعم الإرهاب في الاعتبار

تشاووش أوغلو: يجب أخذ مخاوف تركيا بشأن دعم الإرهاب في الاعتبار

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى أخذ مخاوف أنقرة الأمنية المتعلقة بـ"دعم الإرهاب" في الاعتبار. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

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وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي في العاصمة التشيكية براغ، اليوم السبت: "نعتقد أن المخاوف الأمنية لتركيا يجب أخذها بالاعتبار ووقف دعم الجماعات الإرهابية. ننتظر ردا على مخاوفنا من الدول الداعمة للجماعات الإرهابية"، في إشارة إلى استضافة السويد وفنلندا، الساعيتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا "تنظيما إرهابيا".هذا وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأن أنقرة لن تقبل بانضمام دول إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، يوم الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة، حسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "طالما تُبث مقابلة الزعماء الإرهابيين على التلفزيون الحكومي السويدي، فإنه لا يمكننا القول لهم تفضلوا ادخلوا إلى الناتو، ونفس الأمر ساري على فنلندا".وأضاف، إن حلف شمال الأطلسي هو منظمة أمنية وليس منظمة داعمة للإرهاب.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/أردوغان-لن-نقبل-بانضمام-دول-للناتو-تبث-مقابلات-مع-إرهابيين-1063304006.html

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