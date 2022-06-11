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https://arabic.sputniknews.com/20220611/تصميم-أحدث-صاروخ-باليستي-من-طراز-سارمات-لتجهيز-رؤوس-أفانغارد-الحربية-1063428357.html
تصميم أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" لتجهيز رؤوس "أفانغارد" الحربية
تصميم أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" لتجهيز رؤوس "أفانغارد" الحربية
قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية في روسيا: إنه تم تصميم صاروخ باليستي من طراز "سارمات" لتجهيز صواريخ "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الوحدات... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:40+0000
2022-06-11T11:40+0000
روسيا
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قال الكولونيل جنرال سيرغي كارافاييف، قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، إن "أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" تم إنشاؤه لتزويده برؤوس حربية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الرؤوس الحربية".تبلغ سرعة الرؤوس الحربية "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 28 ماخ، أو 10 كيلومترات في الثانية.أضاف كارافاييف: "بالنسبة إلى "سارمات"، هذا نظام صاروخي مختلف. إنه قائم على حاملة أقوى بكثير من حاملة "أفانغارد". وقد تم إنشاؤها، للمعدات القتالية الخاصة بـ"أفانغارد"، بالإضافة للعديد من المهام الإضافية".
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تصميم أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" لتجهيز رؤوس "أفانغارد" الحربية

11:40 GMT 11.06.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ "سارمات"
صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية في روسيا: إنه تم تصميم صاروخ باليستي من طراز "سارمات" لتجهيز صواريخ "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الوحدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
قال الكولونيل جنرال سيرغي كارافاييف، قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، إن "أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" تم إنشاؤه لتزويده برؤوس حربية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الرؤوس الحربية".
تبلغ سرعة الرؤوس الحربية "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 28 ماخ، أو 10 كيلومترات في الثانية.
أضاف كارافاييف: "بالنسبة إلى "سارمات"، هذا نظام صاروخي مختلف. إنه قائم على حاملة أقوى بكثير من حاملة "أفانغارد". وقد تم إنشاؤها، للمعدات القتالية الخاصة بـ"أفانغارد"، بالإضافة للعديد من المهام الإضافية".
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