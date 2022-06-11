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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063415568.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T05:40+0000
2022-06-11T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:40 GMT 11.06.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:40 GMT 11.06.2022
قوات جمهورية دونيتسك تستولي على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية
وجاء في منشور من حساب القوات على "تلغرام": "تمكن عناصر من قوات لواء الحرس الثالث التابع لقوات الجمهورية من التقدم بنجاح وطرد القوميين المتطرفين من القوات الأوكرانية من مواقعهم في منطقة دولوميتنوي".
04:13 GMT 11.06.2022
وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود
لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إرسال سفن حربية لمرافقة شحنات الحبوب إلى خارج الموانئ في البحر الأسود، لكنه أكد أنه يريد البحث عن حل دبلوماسي أولا.
04:13 GMT 11.06.2022
أنطونوف: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة اليوم لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي، مشيراً إلى استعداد موسكو للانتظار.
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