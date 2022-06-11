https://arabic.sputniknews.com/20220611/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063415568.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T05:40+0000
2022-06-11T05:40+0000
2022-06-11T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061440130_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_8d92a97cd196b5da598faa3f3b0f7106.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061440130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4eea06ee8ac2cc82af5a6e8bbf74459d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تابعنا عبر
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
قوات جمهورية دونيتسك تستولي على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية
وجاء في منشور من حساب القوات على "تلغرام": "تمكن عناصر من قوات لواء الحرس الثالث التابع لقوات الجمهورية من التقدم بنجاح وطرد القوميين المتطرفين من القوات الأوكرانية من مواقعهم في منطقة دولوميتنوي".
لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إرسال سفن حربية لمرافقة شحنات الحبوب إلى خارج الموانئ في البحر الأسود، لكنه أكد أنه يريد البحث عن حل دبلوماسي أولا.
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة اليوم لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي، مشيراً إلى استعداد موسكو للانتظار.