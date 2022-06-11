https://arabic.sputniknews.com/20220611/تقارير-أزمة-غذائية-مقبلة-تهدد-العالم-1063435374.html
تقارير: أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
تقارير: أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
تتحدث تقارير عالمية عن أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم يتهم فيها الغرب روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لكن روسيا تنفي المزاعم الغربية وتعلن أنها... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:30+0000
2022-06-11T13:30+0000
2022-06-11T13:30+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مينائي برديانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا.بدوره قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء لم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى السنوات الأخيرة، والأحداث الأوكرانية فاقمتها فقط. وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".أما في منطقة الشرق الأوسط فيجب إنشاء سياسة استراتجية زراعية واضحة المعالم ولا بد من إنشاء بعض المناطق الإقليمية لمناطق الغذاء مثل أراضي جنوب الجزائر ومصر والسودان وسوريا والعراق. وغيرها من الأراضي الصالحة للزراعة.
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
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تقارير: أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
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تتحدث تقارير عالمية عن أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم يتهم فيها الغرب روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لكن روسيا تنفي المزاعم الغربية وتعلن أنها مستعدة لضمان حماية سير السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية بشرط أن ترفع كييف الألغام التي زرعتها في طريق السفن التجارية على السواحل المطلة على البحر الأسود.
كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مينائي برديانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا.
بدوره قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء لم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى السنوات الأخيرة، والأحداث الأوكرانية فاقمتها فقط. وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".
عن الأزمة الغذاء التي يهدد بها الغرب وكيفية تداركها خاصة في منطقة الشرق الأوسط استضفنا الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي فاضل الزعبي الذي أكد أنه يجب أن نعكس المسار بالقيام بإجراءات من شأنها زيادة الإنتاج العالمي في العديد من المناطق الزراعية والابتعاد عن غذاء الإنسان في الصراعات واستخدامه كسلاح للضغط.
أما في منطقة الشرق الأوسط فيجب إنشاء سياسة استراتجية زراعية واضحة المعالم ولا بد من إنشاء بعض المناطق الإقليمية لمناطق الغذاء مثل أراضي جنوب الجزائر ومصر والسودان وسوريا والعراق. وغيرها من الأراضي الصالحة للزراعة.