عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/تقارير-أزمة-غذائية-مقبلة-تهدد-العالم-1063435374.html
تقارير: أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
تقارير: أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
تتحدث تقارير عالمية عن أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم يتهم فيها الغرب روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لكن روسيا تنفي المزاعم الغربية وتعلن أنها... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:30+0000
2022-06-11T13:30+0000
راديو
ضيف الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1063434999_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a7e45f71de5a52beb46cf5c7510d513d.png
أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مينائي برديانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا.بدوره قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء لم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى السنوات الأخيرة، والأحداث الأوكرانية فاقمتها فقط. وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".أما في منطقة الشرق الأوسط فيجب إنشاء سياسة استراتجية زراعية واضحة المعالم ولا بد من إنشاء بعض المناطق الإقليمية لمناطق الغذاء مثل أراضي جنوب الجزائر ومصر والسودان وسوريا والعراق. وغيرها من الأراضي الصالحة للزراعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1063434999_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_8a0c010ee78f4ed6cb47d66efcee23c7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, ضيف الأسبوع, аудио

تقارير: أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم

13:30 GMT 11.06.2022
أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم
تابعنا عبرTelegram
لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
تتحدث تقارير عالمية عن أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم يتهم فيها الغرب روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لكن روسيا تنفي المزاعم الغربية وتعلن أنها مستعدة لضمان حماية سير السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية بشرط أن ترفع كييف الألغام التي زرعتها في طريق السفن التجارية على السواحل المطلة على البحر الأسود.
كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مينائي برديانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا.
بدوره قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء لم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى السنوات الأخيرة، والأحداث الأوكرانية فاقمتها فقط. وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".

عن الأزمة الغذاء التي يهدد بها الغرب وكيفية تداركها خاصة في منطقة الشرق الأوسط استضفنا الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي فاضل الزعبي الذي أكد أنه يجب أن نعكس المسار بالقيام بإجراءات من شأنها زيادة الإنتاج العالمي في العديد من المناطق الزراعية والابتعاد عن غذاء الإنسان في الصراعات واستخدامه كسلاح للضغط.

أما في منطقة الشرق الأوسط فيجب إنشاء سياسة استراتجية زراعية واضحة المعالم ولا بد من إنشاء بعض المناطق الإقليمية لمناطق الغذاء مثل أراضي جنوب الجزائر ومصر والسودان وسوريا والعراق. وغيرها من الأراضي الصالحة للزراعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала