https://arabic.sputniknews.com/20220611/تقرير-ضغط-فاشل-لواشنطن-من-أجل-إجماع-عالمي-للوقوف-ضد-روسيا-1063415912.html

تقرير: ضغط فاشل لواشنطن من أجل إجماع عالمي للوقوف ضد روسيا

تقرير: ضغط فاشل لواشنطن من أجل إجماع عالمي للوقوف ضد روسيا

أشار تقرير إعلامي إلى أن واشنطن بالغت في تقدير نفوذها على دول العالم من أجل فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي ينبغي أن "يوقظ" القيادة الأمريكية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T04:54+0000

2022-06-11T04:54+0000

2022-06-11T04:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال تيد كاربنتر، صاحب التقرير الذي نشره موقع The American Conservative، إن الحكومات في جميع أنحاء العالم مترددة في الإدانة "المباشرة" لروسيا، بل والأكثر من ذلك أنها تدعم موقف الناتو بشأن الأزمة في أوكرانيا. مضيفا "إنهم أقل حرصا على دعم عقوبات صارمة تحت رعاية الولايات المتحدة، باستثناء دول حلف شمال الأطلسي وحلفاء أمريكا المنتشرين في جميع أنحاء آسيا، فإنهم لا يتمتعون بأي دعم للعقوبات. كان هذا هو الحال في الشهر الأول من الحرب، ومنذ ذلك الحين تجلى بشكل أكثر وضوحا ".وبالتالي لا ترى الدول الأفريقية أي فائدة خاصة لها في دعم الغرب، كما أن المصالح الاقتصادية المحددة تدفع القارة السوداء نحو الحياد. كما رفضت أجزاء من أمريكا اللاتينية شن حرب اقتصادية على روسيا، مع البرازيل والمكسيك، وهما من أكبر الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في المنطقة، وهما الأكثر تشويشا على استراتيجية الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، كما يشير.وهذا لا يبشر بالخير للولايات المتحدة، على حد قوله، وحقيقة أن الصين والهند، اللتان ترفضان بشكل قاطع فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، بقيتا بمعزل عن المواجهة بين الغرب وروسيا.وصعد المسؤولون الأمريكيون ضغوطهم لإجبار حكوماتهم على تبني استراتيجية العقوبات التي ينتهجها الغرب. بعض تصريحات واشنطن بدت وكأنها تهديد مباشر .وخلص الكاتب بالقول، بالنظر إلى القائمة الطويلة للتوغلات الغربية في البلدان ذات السيادة، فليس من المستغرب أن ترى الحكومات الأخرى موقفه على أنه "مثال نموذجي على النفاق الذي يخدم المصالح الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، بالغ القادة الأمريكيون في تقدير نفوذهم على دول خارج المدار الجيوسياسي لواشنطن، لم يدعموا الإجراءات العقابية ضد روسيا. وهذا من شأنه أن يوقظ قيادة البلاد، ولكن حتى الآن لا يبدو أن الإدارة ووزارة الخارجية لديها تزداد حكمة، على العكس من ذلك، الغطرسة وواشنطن ليس لديها شعور بالقدرة المطلقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html

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