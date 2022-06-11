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https://arabic.sputniknews.com/20220611/تلغرام-يطرح-ميزات-حصرية-مقابل-خطة-اشتراك-1063439635.html
‏"تلغرام" يطرح ميزات حصرية مقابل خطة اشتراك
‏"تلغرام" يطرح ميزات حصرية مقابل خطة اشتراك
أعلن تطبيق التراسل "تلغرام" عن إطلاقه خطة اشتراك مدفوعة لمستخدميه خلال الشهر الجاري.‏ 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:53+0000
2022-06-11T14:53+0000
مجتمع
منوعات
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وقال مؤسس التطبيق، بافل دوروف، في منشور له، أمس الجمعة، إن المستخدمين الذين سيختارون خدمة الاشتراك الجديد "تلغرام بريميوم" سيحصلون على حد أعلى للدردشات والوسائط وتحميل الملفات، وفقا لموقع "تيك كرانش".وأضاف: "الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين الأكثر تطلبا بالحصول على المزيد مع الحفاظ على ميزاتنا الحالية مجانية، هي جعل هذه الحدود المرتفعة خيارا مدفوعا".وأكد دوروف موضحا أن خطوة طرح اشتراك مدفوع كانت لضمان بقاء تطبيق "تلغرام" ممولا بشكل أساسي من قبل مستخدميه، وليس المعلنين.وأفادت تقارير أن تكلفة الاشتراك في خدمة "تلغرام بريميوم" هي 4.99 دولار شهريا.وشهد تطبيق "تيليغرام" إلى جانب نظيره "سيغنال" زيادة في أعداده مستخدميهم، وذلك بعد ظهور مخاوف من منصة "واتسآب" الأمريكية، والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية.ويضم تطبيق "تيليغرام" في الوقت الحالي 500 مليون مستخدم نشط شهريا، ليصبح واحدا من أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20210801/تيليغرام-توسع-مكالمات-الفيديو-لأكثر-من-ألف-شخص-1049721473.html
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مجتمع, منوعات

‏"تلغرام" يطرح ميزات حصرية مقابل خطة اشتراك

14:53 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتطبيق "تليغرام"
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
تطبيق "تليغرام"
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أعلن تطبيق التراسل "تلغرام" عن إطلاقه خطة اشتراك مدفوعة لمستخدميه خلال الشهر الجاري.‏
وقال مؤسس التطبيق، بافل دوروف، في منشور له، أمس الجمعة، إن المستخدمين الذين سيختارون خدمة الاشتراك الجديد "تلغرام بريميوم" سيحصلون على حد أعلى للدردشات والوسائط وتحميل الملفات، وفقا لموقع "تيك كرانش".
وأضاف: "الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين الأكثر تطلبا بالحصول على المزيد مع الحفاظ على ميزاتنا الحالية مجانية، هي جعل هذه الحدود المرتفعة خيارا مدفوعا".
وأكد دوروف موضحا أن خطوة طرح اشتراك مدفوع كانت لضمان بقاء تطبيق "تلغرام" ممولا بشكل أساسي من قبل مستخدميه، وليس المعلنين.
وأفادت تقارير أن تكلفة الاشتراك في خدمة "تلغرام بريميوم" هي 4.99 دولار شهريا.
الرسائل الفورية للاتصالات السرية تيليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2021
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وشهد تطبيق "تيليغرام" إلى جانب نظيره "سيغنال" زيادة في أعداده مستخدميهم، وذلك بعد ظهور مخاوف من منصة "واتسآب" الأمريكية، والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية.
ويضم تطبيق "تيليغرام" في الوقت الحالي 500 مليون مستخدم نشط شهريا، ليصبح واحدا من أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها في العالم.
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