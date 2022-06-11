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حالة تسمم جماعي لعشرات النساء في مسبح بالقدس
حالة تسمم جماعي لعشرات النساء في مسبح بالقدس
وقعت حالة تسمم جماعي، اليوم السبت، لعشرات النساء في مسبح بمدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:06+0000
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ونقلت وكالة أنباء"المركزية" عن وسائل إعلام أن 42 امرأة أصيبت بالتسمم جراء التعرض إلى مادة سامة في مسبح بمنطقة راموت بالقدس.وأضافت الوكالة أنه تم نقل معظم النساء المتضررات إلى مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أنهن يعانين من أعراض من بينها صعوبة التنفس والسعال وحرقة في العينين.من جانبها تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، كما اعتقلت العناصر الأمنية أحد عمال المسبح، فيما ترجح التحقيقات الأولية وقوع التسمم نتيجة استنشاق أبخرة غازات سامة تتسرب من نظام تنقية المياه.وفي وقت سابق، نشب حريق ضخم في محطة حافلات إسرائيلية مركزية، أمس الجمعة، ما أسفر عن احتراق 18 حافلة.ونقل موقع "24.ae" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها: "إن الحريق شب مساء الجمعة في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد بالجليل الأعلى وأتى على 18 حافلة".من جانبها، باشرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادث، مشيرة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد، وتبحث الشرطة فيما إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة.
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أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

حالة تسمم جماعي لعشرات النساء في مسبح بالقدس

11:06 GMT 11.06.2022
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وقعت حالة تسمم جماعي، اليوم السبت، لعشرات النساء في مسبح بمدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت وكالة أنباء"المركزية" عن وسائل إعلام أن 42 امرأة أصيبت بالتسمم جراء التعرض إلى مادة سامة في مسبح بمنطقة راموت بالقدس.
وأضافت الوكالة أنه تم نقل معظم النساء المتضررات إلى مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أنهن يعانين من أعراض من بينها صعوبة التنفس والسعال وحرقة في العينين.
من جانبها تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، كما اعتقلت العناصر الأمنية أحد عمال المسبح، فيما ترجح التحقيقات الأولية وقوع التسمم نتيجة استنشاق أبخرة غازات سامة تتسرب من نظام تنقية المياه.
وفي وقت سابق، نشب حريق ضخم في محطة حافلات إسرائيلية مركزية، أمس الجمعة، ما أسفر عن احتراق 18 حافلة.
ونقل موقع "24.ae" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها: "إن الحريق شب مساء الجمعة في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد بالجليل الأعلى وأتى على 18 حافلة".
من جانبها، باشرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادث، مشيرة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد، وتبحث الشرطة فيما إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة.
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