https://arabic.sputniknews.com/20220611/حفرية-أكبر-حيوان-مفترس-عاش-في-أوروبا-وديدان-البلاستيك-وفيروسات-المحيطات-الجديدة-1063438933.html
حفرية أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا وديدان البلاستيك وفيروسات المحيطات الجديدة
حفرية أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا وديدان البلاستيك وفيروسات المحيطات الجديدة
كشف مسح شامل وضخم لمحيطات العالم عن 5 آلاف فيروس جديد على العلم وغير موصوف سابقا. بعد تحليل الباحثين أنسجة ما يقرب من 25 ألف حالة إجهاض، وجدت أكبر دراسة من... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:34+0000
2022-06-11T14:34+0000
2022-06-11T14:34+0000
راديو
مرايا العلوم
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11-6 Science Mirrors
حفرية أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا وديدان البلاستيك وفيروسات المحيطات الجديدة
يتوقع علماء أن متحجرات عمرها 125 مليون سنة لديناصور عملاق يشبه رأسه التمساح، اكتشفها أحد أبرز هواة البحث عن الأحافير، تعود على الأرجح إلى أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا على الإطلاق.كشف مسح شامل وضخم لمحيطات العالم عن مجموعة من 5000 فيروس جديد على العلم وغير موصوف سابقا.. واكتشف المسح العالمي الأول لفيروسات الحمض النووي الريبي البحرية آلاف الفيروسات الجديدة، يلعب بعضها دورا رئيسيا في عزل الكربون في قاع البحر.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن القلق المتزايد مؤخرا مع تضاعف الأمراض التي تنتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات. لدينا اليوم وسائل تحقيق سهلة الاستخدام وسريعة تتيح لنا الاستجابة بسرعة في حال ظهور فيروسات جديدة؛ لكن يحتمل ظهور مجموعة من الأمراض الجديدة التي قد تكون خطيرة. علينا أن نكون مستعدين.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو إيجور كورتشاتوف عالم الفيزياء والرياضي الروسي الذي اشتهر بلقب "أبو" القنبلة الذرية السوفيتية.إعداد وتقديم: أحمد أحمد
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حفرية أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا وديدان البلاستيك وفيروسات المحيطات الجديدة
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كشف مسح شامل وضخم لمحيطات العالم عن 5 آلاف فيروس جديد على العلم وغير موصوف سابقا. بعد تحليل الباحثين أنسجة ما يقرب من 25 ألف حالة إجهاض، وجدت أكبر دراسة من نوعها أن أكثر من نصف الحالات كان ناتجا عن تشوهات بالكروموسومات تحدث بشكل عشوائي في الأجنة.
يتوقع علماء أن متحجرات عمرها 125 مليون سنة لديناصور عملاق يشبه رأسه التمساح، اكتشفها أحد أبرز هواة البحث عن الأحافير، تعود على الأرجح إلى أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا على الإطلاق.
اكتشف عدد من العلماء أن الديدان يمكن أن تكون أداة مفيدة في التخلص من البوليسترين، أحد أنواع البلاستيك
الأكثر شيوعا في عدد من المنتجات الاستهلاكية كالتغليف وأدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد، تفاديا لما يسببه من تلوث للمحيطات وتهديد للحياة البحرية، أو لدفنه في مطامر النفايات، إذ إن إعادة تدويره ليست متاحة بسهولة.
كشف مسح شامل وضخم لمحيطات العالم عن مجموعة من 5000 فيروس جديد على العلم وغير موصوف سابقا.. واكتشف المسح العالمي الأول لفيروسات الحمض النووي الريبي البحرية آلاف الفيروسات الجديدة، يلعب بعضها دورا رئيسيا في عزل الكربون في قاع البحر.
بعد تحليل الباحثين أنسجة ما يقرب من 25000 حالة إجهاض، وجدت أكبر دراسة من نوعها أن أكثر من نصف الحالات كان ناتجا عن تشوهات صبغية للكروموسومات تحدث بشكل عشوائي في الأجنة، مع احتمال أن يكون العديد من الخسائر المتبقية ناتجة عن خلل وراثي غير قابل للكشف.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن القلق المتزايد مؤخرا مع تضاعف الأمراض التي تنتقل إلى البشر
عن طريق الحيوانات. لدينا اليوم وسائل تحقيق سهلة الاستخدام وسريعة تتيح لنا الاستجابة بسرعة في حال ظهور فيروسات جديدة؛ لكن يحتمل ظهور مجموعة من الأمراض الجديدة التي قد تكون خطيرة. علينا أن نكون مستعدين.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو إيجور كورتشاتوف عالم الفيزياء والرياضي الروسي الذي اشتهر بلقب "أبو" القنبلة الذرية السوفيتية.