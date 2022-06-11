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خامنئي: المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة الضغط الأمريكي
خامنئي: المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة الضغط الأمريكي
قال المرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي، خلال لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، إن التجربة الناجحة لإيران وفنزويلا أظهرت أن السبيل الوحيد... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:44+0000
2022-06-11T21:44+0000
رئاسة فنزويلا
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن خامنئي تحدث مع الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له، عن ثبات البلدين، إيران وفنزويلا، في وجه الضغوط القاسية والحرب المركبة التي تفرضها أمريكا عليهما.وأكد المرشد الإيراني الأعلى أن مقاومة الشعب الإيراني ألحقت الهزيمة بسياسة الضغوط القصوى، مستشهدا باستخدام أحد المسؤولين السياسيين البارزين في أمريكا تعبير "الهزيمة النكراء"، وأشاد خامنئي بمواقف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو المناهضة لـ"الصهيونية"، قائلا: "مواقف جنابكم الموقر قبل مدة ضد الكيان الصهيوني كانت صائبة جدا وشجاعة".ومن جانبه، أعرب مادورو عن شكره لإيران على دعمها للشعب الفنزويلي في مواجهته القاسية مع أمريكا، وقال: "لقد بادرتم إلى دعمنا حين كانت ظروف فنزويلا قاسية جدا، ولم يكن أي بلد يساعدنا، وقد ساعدتمونا على الخروج من تلك الظروف".وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/إيران-وفنزويلا-توقعان-اتفاقية-شراكة-لمدة-20-عاما-1063426778.html
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رئاسة فنزويلا, إيران, أخبار العالم الآن

خامنئي: المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة الضغط الأمريكي

21:44 GMT 11.06.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo
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قال المرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي، خلال لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، إن التجربة الناجحة لإيران وفنزويلا أظهرت أن السبيل الوحيد لمواجهة الضغط الأمريكي هو المقاومة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن خامنئي تحدث مع الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له، عن ثبات البلدين، إيران وفنزويلا، في وجه الضغوط القاسية والحرب المركبة التي تفرضها أمريكا عليهما.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
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وخاطب خامنئي مادورو قائلا: "مقاومة جنابكم ومعكم الشعب الفنزويلي قيمة للغاية لأنها تُعلي شأن الشعب والبلد وقادته ومنزلتهم وجدارتهم، ونظرة أمريكا اليوم إلى فنزويلا هي بطبيعة الحال مختلفة عما كانت عليه في السابق".
وأكد المرشد الإيراني الأعلى أن مقاومة الشعب الإيراني ألحقت الهزيمة بسياسة الضغوط القصوى، مستشهدا باستخدام أحد المسؤولين السياسيين البارزين في أمريكا تعبير "الهزيمة النكراء"،
مضيفا أن العلاج الوحيد أمام الضغوط هو الصمود والمقاومة، بالتوازي مع توطيد العلاقات وتعزيزها أكثر من السابق بين فنزويلا وإيران.
وأشاد خامنئي بمواقف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو المناهضة لـ"الصهيونية"، قائلا: "مواقف جنابكم الموقر قبل مدة ضد الكيان الصهيوني كانت صائبة جدا وشجاعة".
ومن جانبه، أعرب مادورو عن شكره لإيران على دعمها للشعب الفنزويلي في مواجهته القاسية مع أمريكا، وقال: "لقد بادرتم إلى دعمنا حين كانت ظروف فنزويلا قاسية جدا، ولم يكن أي بلد يساعدنا، وقد ساعدتمونا على الخروج من تلك الظروف".
وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
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