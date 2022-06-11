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https://arabic.sputniknews.com/20220611/خامنئي-يستقبل-مادورو-في-طهران-صورة-1063441136.html
خامنئي يستقبل مادورو في طهران... صورة
خامنئي يستقبل مادورو في طهران... صورة
استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له والذي يزور العاصمة طهران. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:06+0000
2022-06-11T15:06+0000
أخبار إيران
نيكولاس مادورو
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وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له، التقا مساء اليوم السبت، بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي"، دون المزيد من التفاصيل.ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
أخبار إيران
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أخبار إيران, نيكولاس مادورو

خامنئي يستقبل مادورو في طهران... صورة

15:06 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في إيران
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / -
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استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له والذي يزور العاصمة طهران.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له، التقا مساء اليوم السبت، بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي"، دون المزيد من التفاصيل.
ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
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