https://arabic.sputniknews.com/20220611/خامنئي-يستقبل-مادورو-في-طهران-صورة-1063441136.html
خامنئي يستقبل مادورو في طهران... صورة
خامنئي يستقبل مادورو في طهران... صورة
استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له والذي يزور العاصمة طهران. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:06+0000
2022-06-11T15:06+0000
2022-06-11T15:06+0000
أخبار إيران
نيكولاس مادورو
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وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له، التقا مساء اليوم السبت، بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي"، دون المزيد من التفاصيل.ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
أخبار إيران
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, نيكولاس مادورو
خامنئي يستقبل مادورو في طهران... صورة
تابعنا عبر
استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له والذي يزور العاصمة طهران.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية
، بأن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق له، التقا مساء اليوم السبت، بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي"، دون المزيد من التفاصيل.
ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما
في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم
والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
وكان مادورو وصل
إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.