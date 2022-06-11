https://arabic.sputniknews.com/20220611/خبراء-لـسبوتنيك-الشيوخ-الأمريكي-لن-يمرر-قانون-الأسلحة-الذي-وافق-عليه-مجلس-النواب-1063416820.html

خبراء لـ"سبوتنيك": الشيوخ الأمريكي لن يمرر قانون الأسلحة الذي وافق عليه مجلس النواب

خبراء لـ"سبوتنيك": الشيوخ الأمريكي لن يمرر قانون الأسلحة الذي وافق عليه مجلس النواب

أكد عدد من الخبراء أن تدابير السيطرة على الأسلحة الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي، ليس لها فرصة للموافقة عليها في مجلس الشيوخ. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T06:41+0000

2022-06-11T06:41+0000

2022-06-11T06:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg

موسكو- سبوتنيك. وأوضح الخبراء لـ"سبوتنيك" أن أحدث مشروع قانون شامل لمراقبة الأسلحة، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، لن يمر عبر مجلس الشيوخ، لأن الأخير يعمل حاليًا على مشروع قانون خاص به.وازدادت المناقشات في الكونغرس حول العنف المسلح وقوانين الأسلحة النارية ذات الصلة بشكل كبير بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية البارزة في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإطلاق نار في سوبر ماركت في نيويورك أسفر عن مقتل 10.ووافق مجلس النواب يوم الأربعاء على تشريع بشأن مراقبة الأسلحة يرفع سن شراء أسلحة نارية معينة ويعزز التخزين الآمن للأسلحة من بين إجراءات أخرى.كلتا المبادرتين ليست لها أي فرصة تقريبًا للمرور عبر مجلس الشيوخ حيث يمتلك الديمقراطيون أغلبية 51 صوتًا، بعد تصويت نائب الرئيس، ومن المرجح أن يتم حظرها من قبل المشرعين الجمهوريين، الذين هم على قناعة بأن مشاريع القوانين هذه تتعارض مع التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، الذي يضمن حقوق الأمريكيين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.من جانبه قال بول جوتفريد، وأستاذ العلوم الإنسانية السابق في كلية إليزابيثتاون: "أشك في أن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يوجد مناصرو حقوق السلاح أقوى من مجلس النواب"، لافتا إلى "وجود لجنة من الحزبين في مجلس الشيوخ، تحاول التوصل إلى مشروع قانون وسط يوفر مزيدًا من عمليات الفحص الشاملة للخلفية".وأشار جوتفريد إلى أن مجلس الشيوخ لديه "مدافعون أقوى عن حقوق السلاح من في مجلس النواب".كما رفض فكرة تأثير الجمعية الوطنية للبنادق (NRA) على أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدعمون امتلاك السلاح لأنهم يمثلون فقط رغبات ناخبيهم المؤيدين للسلاح.وقال: "السياسيون المدافعون عن حقوق السلاح يتلقون القليل جدًا من المال من هذه المنظمة، التي تمثل الحق في حمل السلاح، وكاد الجيش الوطني للبنادق أن يفلس، وبالتالي لا يؤثر حقًا على الأصوات، على عكس ما تقوله لنا وسائل الإعلام السائدة في الولايات المتحدة باستمرار من وجود دعم".أما روبرت سينغ، أستاذ السياسة في بيركبيك، جامعة لندن، فأكد أن "هذا هو أقوى إجراء للتحكم في السلاح أقره مجلس النواب منذ عقود، ولكن لا توجد فرصة لتمريره في مجلس الشيوخ"ولفت إلى آخر استطلاعات الرأي، والتي تدل على أن 7 من كل 10 ناخبين جمهوريين يعطون الأولوية لحماية حقوق السلاح على الحد من عنف السلاح.في الوقت نفسه، ذهب إلى التأكيد على دور الحركة المؤيدة للسلاح في عملية صنع القرار من قبل المشرعين الجمهوريين، قائلاً: "بصفتهم مشرعين يتجنبون المخاطرة، لا يريدون إثارة غضب جماعات حقوق السلاح مثل NRA والحصول على تحديات أساسية".

https://arabic.sputniknews.com/20220607/أمريكا-تأكل-نفسها-قفزة-كبيرة-في-أرقام-حوداث-القتل-بالأسلحة-النارية--1063212198.html

https://arabic.sputniknews.com/20210726/الولايات-المتحدة-تسجل-رقما-مخيفا-في-حوادث-إطلاق-النار-خلال-أسبوع-1049667508.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية