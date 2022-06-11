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https://arabic.sputniknews.com/20220611/خبير-انقلب-السحر-على-الساحر-والدول-الغربية-تعاني-أكثر-جراء-عقوباتها-على-روسيا-1063434074.html
خبير: انقلب السحر على الساحر والدول الغربية تعاني أكثر جراء عقوباتها على روسيا
خبير: انقلب السحر على الساحر والدول الغربية تعاني أكثر جراء عقوباتها على روسيا
أقر إريك وودهاوس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمواجهة التهديدات والتمويل والعقوبات، بأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تفادي الآثار السلبية على اقتصادها... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:05+0000
2022-06-11T13:05+0000
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خبير: انقلب السحر على الساحر والدول الغربية تعاني أكثر جراء عقوباتها على روسيا
خبير: انقلب السحر على الساحر والدول الغربية تعاني أكثر جراء عقوباتها على روسيا
كما حذرت الخارجية الأمريكية من صعوبات ستواجه مساعي الأوروبيين لتقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط من روسيا.فيما قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.يقول مدير مركز "المستقبل" الإقليمي للدراسات الاستراتيجيه إبراهيم مطر، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио

خبير: انقلب السحر على الساحر والدول الغربية تعاني أكثر جراء عقوباتها على روسيا

13:05 GMT 11.06.2022
خبير: انقلب السحر على الساحر والدول الغربية تعاني أكثر جراء عقوباتها على روسيا
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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أقر إريك وودهاوس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمواجهة التهديدات والتمويل والعقوبات، بأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تفادي الآثار السلبية على اقتصادها جراء العقوبات ضد روسيا.
كما حذرت الخارجية الأمريكية من صعوبات ستواجه مساعي الأوروبيين لتقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط من روسيا.
فيما قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.
يقول مدير مركز "المستقبل" الإقليمي للدراسات الاستراتيجيه إبراهيم مطر، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"الرئيس الأمريكي جون بايدن ذهب بالولايات المتحده الأمريكيه إلى حافه الهاويه، عندما بدأ في استعراض القوة على روسيا، من خلال فرض عقوبات اقتصاديه من جانبه ومن الاتحاد الأوروبي عليها، ولكن في الواقع فإن الرئيس فلاديمير بوتين رد بقوه بفرض عقوباته الاقتصادية من خلال فرض المعامله بالروبل فقط لتسديد قيمة الغاز الروسي، وغيرها من الإجراءات، ما جعل دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مأزق اقتصادي وسياسي واجتماعي، وهنا يصح القول بأن السحر انقلب على الساحر".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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