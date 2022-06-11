https://arabic.sputniknews.com/20220611/خبير-يحذر-سائقي-السيارات-من-ارتداء-أنواع-من-الأحذية-صيفا-خلال-القيادة-1063416682.html
خبير يحذر سائقي السيارات من ارتداء أنواع من الأحذية صيفا خلال القيادة
خبير يحذر سائقي السيارات من ارتداء أنواع من الأحذية صيفا خلال القيادة
حذر خبير سائقي السيارات من ارتداء أنواع معينة من الأحذية صيفا خلال قيادتهم لآلياتهم تجنبا لوقوع حوادث معهم. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T06:19+0000
2022-06-11T06:19+0000
2022-06-11T06:19+0000
مجتمع
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ففي مقابلة مع "سبوتنيك" حذر أنطون شابارين، رئيس الاتحاد الوطني الروسي للسيارات، من ارتداء أنواع معينة من الأحذية خلال فترة الصيف، والتي تصبح شائعة في هذه الفترة من السنة.وأوضح الخبير الخصائص التي يجب أن تتمتع بها الأحذية الصيفية حتى تكون القيادة آمنة، قائلا: "الخصائص الرئيسية لأحذية القيادة الصيفية هي المتانة والتهوية حتى لا تتعرق القدم. يجب تثبيت الأحذية على القدم وعدم وجود نعال زلقة. ويمكن أن تكون هذه أي أحذية رياضية جيدة التهوية، باستثناء موديلات الركض. وإذا أردت القيادة بشيء مفتوح، فينصح بالصنادل، وللفتيات ينصح بعدم القيادة بالكعب العالي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبير يحذر سائقي السيارات من ارتداء أنواع من الأحذية صيفا خلال القيادة
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حذر خبير سائقي السيارات من ارتداء أنواع معينة من الأحذية صيفا خلال قيادتهم لآلياتهم تجنبا لوقوع حوادث معهم.
ففي مقابلة مع "سبوتنيك" حذر أنطون شابارين، رئيس الاتحاد الوطني الروسي للسيارات، من ارتداء أنواع معينة من الأحذية خلال فترة الصيف، والتي تصبح شائعة في هذه الفترة من السنة.
وقال إن الأحذية ذات النعال الخفيفة تشكل خطرا على السائق حيث يؤدي تعرق القدم إلى إنزلاق هذه الأحذية عن القدم، منوها في الوقت ذاته أن الأحذية يجب أن تكون مثبتة بالقدم بشكل جيد، ومحذرا من الأحذية الرياضة التي يمكن أن تلتصق نعالها المطاطية بالدواسة نتيجة للحرارة العالية.
وأوضح الخبير الخصائص التي يجب أن تتمتع بها الأحذية الصيفية حتى تكون القيادة آمنة، قائلا: "الخصائص الرئيسية لأحذية القيادة الصيفية هي المتانة والتهوية حتى لا تتعرق القدم. يجب تثبيت الأحذية على القدم وعدم وجود نعال زلقة. ويمكن أن تكون هذه أي أحذية رياضية جيدة التهوية، باستثناء موديلات الركض. وإذا أردت القيادة بشيء مفتوح، فينصح بالصنادل، وللفتيات ينصح بعدم القيادة بالكعب العالي".