https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيسي-اعتراف-أمريكا-بفشل-سياسة-الضغوط-القصوى-يثبت-نجاح-إيران-أمام-سياسة-العقوبات-1063422192.html
رئيسي: اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى يثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات
رئيسي: اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى يثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن "اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى أثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات". 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:40+0000
2022-06-11T09:40+0000
2022-06-11T09:40+0000
أخبار إيران
نيكولاس مادورو
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "العقوبات تفرض علينا منذ سنوات لكننا مصممون على تحويلها إلى فرصة"، منوها إلى أن "الشعب الإيراني استغل الحظر كفرصة لازدهار البلاد".وأضاف: "عندما يعلن متحدث البيت الأبيض أن سياسة الضغوط القصوى فشلت أمام ايران فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني"، متابعا: "المقاومة والصمود تجبر العدو على التراجع".وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء الماضي، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، محذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018. وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
أخبار إيران
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أخبار إيران, نيكولاس مادورو, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيسي: اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى يثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن "اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى أثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات".
وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "العقوبات تفرض علينا منذ سنوات لكننا مصممون على تحويلها إلى فرصة"، منوها إلى أن "الشعب الإيراني استغل الحظر كفرصة لازدهار البلاد".
وأضاف: "عندما يعلن متحدث البيت الأبيض أن سياسة الضغوط القصوى فشلت أمام ايران فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني"، متابعا: "المقاومة والصمود تجبر العدو على التراجع".
وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء الماضي، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، محذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي
المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018. وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران
، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.