عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-السابق-الشرق-الأوسط-في-حالة-تنظيم-جديد-تطمس-فيه-الحدود-1063440879.html
رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: الشرق الأوسط في حالة تنظيم جديد تطمس فيه الحدود
رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: الشرق الأوسط في حالة تنظيم جديد تطمس فيه الحدود
قال مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم السبت، إن منطقة الشرق الأوسط في حالة تنظيم جديد تطمس فيه الحدود بين الدول. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:03+0000
2022-06-11T15:03+0000
السعودية
مصر
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وأجرت صحيفة "غلوبس" العبرية، اليوم السبت، حوارا مع شبات، أكد من خلاله أن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة تنظيم جديد، ربما فريدة من نوعها، تطمس فيها الحدود بين دول المنطقة نفسها.وأوضح بن شبات حول مدى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة باتفاقات "إبراهام"، أوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق أنه "لا بركة إلا في الخفاء"، والتي تعني وجود تفاهمات تسبق التوقيع على اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.وذكر مائير بن شبات أن هناك ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تجرى إعادة تنظيم للمنطقة نتيجة للتوقيع على اتفاقات "إبراهام"، مضيفا أن "الدول العربية السنية المعتدلة تنظر إلى دولة إسرائيل باعتبارها شريك شرعي في كثير من القضايا".تصريحات بن شبات تأتي بعد 5 أيام من تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية كشفت فيه عن صفقة ثلاثية قالت، إنها تتشكل بين إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، تمثل خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.وقالت الصحيفة إن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، ما يمثل خبرا سارا لآلاف الإسرائيليين ولصناعة الطيران المحلية.يشار إلى أن المجال الجوي السعودي مفتوح حاليا أمام الشركات الإسرائيلية فقط خلال الرحلات الجوية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، كجزء من اتفاقيات أبراهام.بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة "إير إنديا" الهندية تصريحا خاصا للطيران عبر المجال الجوي السعودي خلال رحلاتها بين الهند وإسرائيل.وقالت "يسرائيل هيوم": "كل هذا متوقع أن يتغير قريبا، عندما تتمكن الطائرات الإسرائيلية والطائرات التابعة لشركات أجنبية التي تحلق نحو إسرائيل من المرور دون قيود في سماء السعودية".من المتوقع أن تقصر هذه الخطوة بشكل كبير من أوقات الرحلات بين إسرائيل ومجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأقصى، وتقلل بشكل كبير من أسعار الرحلات.للمزيد: قناة عبرية: تفاصيل قرار أمريكي لتعاون دفاعي بين إسرائيل ودول عربية بينها السعوديةوكجزء من الصفقة، ومقابل فتح الأجواء السعودية، ستمنح القدس الضوء الأخضر لنقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.وبحسب الصحيفة: "هاتان جزيرتان غير مأهولتين ولكنهما مهمتان من الناحية الإستراتيجية وتتحكمان في مدخل خليج إيلات"، معتبرة أن "مصر مهتمة بنقلها إلى السعودية مقابل مساعدة مالية من المملكة، وفي الواقع اتفق البلدان بالفعل على الصفقة".وتابعت: "لكن، منذ إعادة الجزر إلى مصر (كانت تحتلهما إسرائيل) كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل، فإن العقد الموقع في كامب ديفيد يتطلب موافقة إسرائيل على نقلهما إلى دولة ثالثة".الصحيفة أوضحت أن هذه الخطوة برمتها تم بلورتها من خلال وساطة الإدارة الأمريكية المعنية بزيادة إنتاج النفط السعودي من أجل خفض سعره وذلك على خلفية الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزيرة-إسرائيلية-تكشف-عن-عمل-جار-مع-السعودية-نحو-التطبيع-1063411821.html
https://arabic.sputniknews.com/20220605/في-قلبها-تيران-وصنافير-صحيفة-عبرية-تكشف-عن-صفقة-بين-تل-أبيب-والرياض-وواشنطن-1063129616.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: الشرق الأوسط في حالة تنظيم جديد تطمس فيه الحدود

15:03 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبرTelegram
قال مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم السبت، إن منطقة الشرق الأوسط في حالة تنظيم جديد تطمس فيه الحدود بين الدول.
وأجرت صحيفة "غلوبس" العبرية، اليوم السبت، حوارا مع شبات، أكد من خلاله أن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة تنظيم جديد، ربما فريدة من نوعها، تطمس فيها الحدود بين دول المنطقة نفسها.
وأوضح بن شبات حول مدى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة باتفاقات "إبراهام"، أوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق أنه "لا بركة إلا في الخفاء"، والتي تعني وجود تفاهمات تسبق التوقيع على اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس دونالد ترامب خلال مأدبة فطور عمل على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
وزيرة إسرائيلية تكشف عن "عمل جار" مع السعودية نحو التطبيع
أمس, 20:13 GMT
وذكر مائير بن شبات أن هناك ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تجرى إعادة تنظيم للمنطقة نتيجة للتوقيع على اتفاقات "إبراهام"، مضيفا أن "الدول العربية السنية المعتدلة تنظر إلى دولة إسرائيل باعتبارها شريك شرعي في كثير من القضايا".
تصريحات بن شبات تأتي بعد 5 أيام من تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية كشفت فيه عن صفقة ثلاثية قالت، إنها تتشكل بين إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، تمثل خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
وقالت الصحيفة إن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، ما يمثل خبرا سارا لآلاف الإسرائيليين ولصناعة الطيران المحلية.
يشار إلى أن المجال الجوي السعودي مفتوح حاليا أمام الشركات الإسرائيلية فقط خلال الرحلات الجوية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، كجزء من اتفاقيات أبراهام.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة "إير إنديا" الهندية تصريحا خاصا للطيران عبر المجال الجوي السعودي خلال رحلاتها بين الهند وإسرائيل.
وقالت "يسرائيل هيوم": "كل هذا متوقع أن يتغير قريبا، عندما تتمكن الطائرات الإسرائيلية والطائرات التابعة لشركات أجنبية التي تحلق نحو إسرائيل من المرور دون قيود في سماء السعودية".
تيران وصنافير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
في قلبها "تيران وصنافير".. صحيفة عبرية تكشف عن صفقة بين تل أبيب والرياض وواشنطن
5 يونيو, 14:49 GMT
من المتوقع أن تقصر هذه الخطوة بشكل كبير من أوقات الرحلات بين إسرائيل ومجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأقصى، وتقلل بشكل كبير من أسعار الرحلات.
للمزيد: قناة عبرية: تفاصيل قرار أمريكي لتعاون دفاعي بين إسرائيل ودول عربية بينها السعودية
وكجزء من الصفقة، ومقابل فتح الأجواء السعودية، ستمنح القدس الضوء الأخضر لنقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.
وبحسب الصحيفة: "هاتان جزيرتان غير مأهولتين ولكنهما مهمتان من الناحية الإستراتيجية وتتحكمان في مدخل خليج إيلات"، معتبرة أن "مصر مهتمة بنقلها إلى السعودية مقابل مساعدة مالية من المملكة، وفي الواقع اتفق البلدان بالفعل على الصفقة".
وتابعت: "لكن، منذ إعادة الجزر إلى مصر (كانت تحتلهما إسرائيل) كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل، فإن العقد الموقع في كامب ديفيد يتطلب موافقة إسرائيل على نقلهما إلى دولة ثالثة".
الصحيفة أوضحت أن هذه الخطوة برمتها تم بلورتها من خلال وساطة الإدارة الأمريكية المعنية بزيادة إنتاج النفط السعودي من أجل خفض سعره وذلك على خلفية الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала