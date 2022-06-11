https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-الأهلي-يوجه-رسائل-نارية-إلى-كاف-والوداد-واتحاد-الكرة-والجماهير-فيديو-1063432904.html

رئيس الأهلي يوجه رسائل نارية إلى "كاف" والوداد واتحاد الكرة والجماهير... فيديو

رئيس الأهلي يوجه رسائل نارية إلى "كاف" والوداد واتحاد الكرة والجماهير... فيديو

وجه رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب رسائل نارية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ونادي الوداد المغربي واتحاد الكرة المصري وجماهير القلعة الحمراء،... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T12:50+0000

2022-06-11T12:50+0000

2022-06-11T12:50+0000

رياضة

نادي الأهلي

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واعترض الأهلي على إقامة المباراة في المغرب مطالبا بإقامتها في ملعب محايد وهو ما لم يستجب له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".اتحاد الكرة المصريوقال الخطيب خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب استضافة نهائي أفريقيا رغم تسلمه الخطاب قبل إغلاق موعد التقدم بعد ما يقرب من 40 يوما؟".وأضاف "الأهلي يطلب سرعة انتهاء وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات بعدم الشفافية والفساد والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن جماهير الكرة المصرية من معرفة الحقيقة وإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة لما يخص الصالح العام".وتابع "نطالب بمبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية وقواعد لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة والاطمئنان في القرارات الصادرة عنه وأن يحمي الأندية والمنتخبات المصرية".وأشار إلى أن "النادي الأهلي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات أمام كافة الجهات المعنية أمام كل الأطراف التي تسببت في إلحاق الضرر بالنادي وذلك على ضوء التحقيقات التي تجرى من وزارة الشباب والرياضة".كافوشدد "لسنا في خصومة مع كاف بل نطلب العدالة للجميع وأن نطور أنفسنا وأن نتعاون لعدم تكرار السلبيات السابقة لمصلحة الكرة الأفريقية التي تستحق الأفضل".وأكمل "إلى هاني أبو ريدة، نحن لم ولن نطلب إلا العدالة لكل الأطراف ومصر فوق الجميع ويجب أن نسعى جميعا من أجل الحقوق المشروعة للأندية المصرية".الودادوأردف "إلى نادي الوداد، خلافنا ليس معكم لكن انطلاقا من العلاقة الطيبة التي تربطنا مع كل الأندية المغربية الشقيقة نتحفظ على ما تعرض له وفد الأهلي الرسمي أثناء دخولهم لملعب المباراة".جماهير الأهليوواصل "نقدر مشاعركم الحزينة على خسارة البطولة الأفريقية، لقد تواجدنا في النهائي عن جدارة 5 مرات في آخر 6 سنوات وأعتقد ذلك لم يحدث في أي ناد آخر، لذا يجب ألا نقسو على الفريق الكثير من البطولات الفترات الأخيرة".وأكمل "هناك من يزعجه نجاحات ناديكم، الذي يحتاج لكم ولمساندتكم التي اعتدنا عليها دائما، وأنتم السند في كل المواقف، فجمهور الأهلي حماه وهذا معروف".وأتم "لم نعترض الموسم الماضي على تنظيم المغرب للنهائي لأن الملعب تم تحديده قبلها بشهرين وقبل تحديد أطراف نصف النهائي".

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رياضة, نادي الأهلي