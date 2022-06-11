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https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-النواب-العراقي-يلتقي-رئيس-إقليم-كردستان-1063448718.html
رئيس النواب العراقي يلتقي رئيس إقليم كردستان
رئيس النواب العراقي يلتقي رئيس إقليم كردستان
التقى محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، بحضور رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T17:05+0000
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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، أنه جرى، خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر والرؤى التي تسهم في تجاوز عقبات المرحلة المقبلة.وكان البرلمان العراقي قد صوَّت، الأربعاء الماضي، بالموافقة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بقيمة إجمالية بلغت 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار).وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، في بيان، أن القانون يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".من جانبه اقترح زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، تشكيل لجنة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق قانون الأمن الغذائي.وقال الصدر في بيان، إن "إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة".واستدرك قائلا: "لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/البرلمان-العراقي-يوافق-على-قانون-الدعم-الطارئ-للأمن-الغذائي-والتنمية-المثير-للجدل-1063299899.html
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العراق, كردستان, العالم العربي

رئيس النواب العراقي يلتقي رئيس إقليم كردستان

17:05 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 11.06.2022)
© Photo / mohamed Hemidaرئيس مجلس النواب العراقي
رئيس مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Photo / mohamed Hemida
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التقى محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، بحضور رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، أنه جرى، خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر والرؤى التي تسهم في تجاوز عقبات المرحلة المقبلة.
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
البرلمان العراقي يوافق على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية "المثير للجدل"
8 يونيو, 17:00 GMT
وكان البرلمان العراقي قد صوَّت، الأربعاء الماضي، بالموافقة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بقيمة إجمالية بلغت 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار).
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، في بيان، أن القانون يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".
من جانبه اقترح زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، تشكيل لجنة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق قانون الأمن الغذائي.
وقال الصدر في بيان، إن "إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة".
واستدرك قائلا: "لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية".
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