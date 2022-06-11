https://arabic.sputniknews.com/20220611/رد-فعل-عفوي-لخيول-بعد-اقتراب-طفل-منها-يؤسر-القلوب-على-مواقع-التواصل-فيديو-1063424255.html
رد فعل مثير لاثنين من الخيول بعد اقتراب طفل منهما.. فيديو
رد فعل مثير لاثنين من الخيول بعد اقتراب طفل منهما.. فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو، يرصد رد فعل عفوي لاثنين من الخيول عندما شاهدا طفلا صغيرا يقترب من سياجهما. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T10:18+0000
2022-06-11T10:18+0000
2022-06-11T10:35+0000
نادي الفيديو
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وما إن رأت الخيول الطفل حتى سارعت ناحيته، على ما يبدو أنها تحب قدومه.وسجّلت اللحظات المميزة والدة الطفل، ونشرته عبر حسابها على موقع "تيك توك" للفيديوهات.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رد فعل مثير لاثنين من الخيول بعد اقتراب طفل منهما.. فيديو
10:18 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو، يرصد رد فعل عفوي لاثنين من الخيول عندما شاهدا طفلا صغيرا يقترب من سياجهما.
وما إن رأت الخيول الطفل حتى سارعت ناحيته، على ما يبدو أنها تحب قدومه.
وسجّلت اللحظات المميزة والدة الطفل، ونشرته عبر حسابها على موقع "تيك توك" للفيديوهات.