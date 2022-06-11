عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/رد-فعل-عفوي-لخيول-بعد-اقتراب-طفل-منها-يؤسر-القلوب-على-مواقع-التواصل-فيديو-1063424255.html
رد فعل مثير لاثنين من الخيول بعد اقتراب طفل منهما.. فيديو
رد فعل مثير لاثنين من الخيول بعد اقتراب طفل منهما.. فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو، يرصد رد فعل عفوي ‏لاثنين من الخيول عندما شاهدا طفلا صغيرا يقترب من سياجهما.‏ 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T10:18+0000
2022-06-11T10:35+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102931/09/1029310997_0:134:2938:1787_1920x0_80_0_0_2c530606ed084ff71980c4a685ba50dd.jpg
وما إن رأت الخيول الطفل حتى سارعت ناحيته، على ما يبدو أنها تحب قدومه.وسجّلت اللحظات المميزة والدة الطفل، ونشرته عبر حسابها على موقع "تيك توك" للفيديوهات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102931/09/1029310997_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a1bd794e4fd262bd1abd143211bc85ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

رد فعل مثير لاثنين من الخيول بعد اقتراب طفل منهما.. فيديو

10:18 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 11.06.2022)
© AP Photo / Michael Probstثلاثة خيول آيسلندية في فرتهايم، ألمانيا 16 يناير/ ألمانيا 2018
ثلاثة خيول آيسلندية في فرتهايم، ألمانيا 16 يناير/ ألمانيا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
ثلاثة خيول آيسلندية في فرتهايم، ألمانيا 16 يناير/ ألمانيا 2018
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبرTelegram
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو، يرصد رد فعل عفوي ‏لاثنين من الخيول عندما شاهدا طفلا صغيرا يقترب من سياجهما.‏
وما إن رأت الخيول الطفل حتى سارعت ناحيته، على ما يبدو أنها تحب قدومه.
وسجّلت اللحظات المميزة والدة الطفل، ونشرته عبر حسابها على موقع "تيك توك" للفيديوهات.
@mrspaulmessens #buddies #letthembelittle #horsesoftiktok #horsewhisperer #boysandhorses #alanjackson ♬ Little Bitty - Alan Jackson
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала