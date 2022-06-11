https://arabic.sputniknews.com/20220611/روسيا-تصادق-على-بروتوكولات-تأجيل-سداد-القروض-لكوبا-1063435942.html
روسيا تصادق على بروتوكولات تأجيل سداد القروض لكوبا
روسيا تصادق على بروتوكولات تأجيل سداد القروض لكوبا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يصادق على البروتوكولات الخاصة بالتغييرات في اتفاقيات القروض مع كوبا، والتي بموجبه يتم منح هافانا مدة مؤجلة لتسديد... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:36+0000
2022-06-11T13:36+0000
2022-06-11T13:36+0000
روسيا
العالم
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تعمل البروتوكولات على تعديل اتفاقيات كوبا الائتمانية المؤرخة في 30 يناير/كانون الثاني 2009 و20 مارس/آذار 2017 و19 يوليو/تموز 2019. وتنص المستندات على تأجيل وإعادة هيكلة المدفوعات.بين عامي 2006 و2019 ، قدمت روسيا لكوبا ائتمانات تصدير حكومية بقيمة إجمالية تعادل 2.3 مليار دولار. وتم تقديم القروض لتمويل المشاريع المهمة في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية للنقل وتوريد المنتجات لتطوير ودعم الاقتصاد الكوبي.منذ بداية عام 2020، توقفت كوبا بالفعل عن سداد القروض الحكومية إلى روسيا، بينما تراكمت الالتزامات المتأخرة للبنوك والمصدرين الروس. في هذا الصدد، لجأت كوبا إلى روسيا لطلب مراجعة شروط سداد الديون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تصادق على بروتوكولات تأجيل سداد القروض لكوبا
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يصادق على البروتوكولات الخاصة بالتغييرات في اتفاقيات القروض مع كوبا، والتي بموجبه يتم منح هافانا مدة مؤجلة لتسديد القروض.
تعمل البروتوكولات على تعديل اتفاقيات كوبا الائتمانية المؤرخة في 30 يناير/كانون الثاني 2009 و20 مارس/آذار 2017 و19 يوليو/تموز 2019. وتنص المستندات على تأجيل وإعادة هيكلة المدفوعات.
بين عامي 2006 و2019 ، قدمت روسيا لكوبا ائتمانات تصدير حكومية بقيمة إجمالية تعادل 2.3 مليار دولار. وتم تقديم القروض لتمويل المشاريع المهمة في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية للنقل وتوريد المنتجات لتطوير ودعم الاقتصاد الكوبي.
منذ بداية عام 2020، توقفت كوبا بالفعل عن سداد القروض الحكومية إلى روسيا، بينما تراكمت الالتزامات المتأخرة للبنوك والمصدرين الروس. في هذا الصدد، لجأت كوبا إلى روسيا لطلب مراجعة شروط سداد الديون.