https://arabic.sputniknews.com/20220611/ريال-مدريد-يعلن-رسميا-التعاقد-مع-تشواميني-قادما-من-موناكو-فيديو-1063432240.html
ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع تشواميني قادما من موناكو... فيديو
ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع تشواميني قادما من موناكو... فيديو
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، عن تعاقده مع أوريليان تشواميني قادما من موناكو في فترة الانتقالات الصيفية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:35+0000
2022-06-11T12:35+0000
2022-06-11T12:35+0000
أخبار نادي ريال مدريد
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وذكر النادي الإسباني، عبر موقعه الإلكتروني، أن "تشواميني وقع على عقد يربطه بالنادي الملكي حتى صيف 2027"، مشيرا إلى أنه "ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية بعد الألماني أنطونيو روديغر الذي جاء من تشيلسي بعد نهاية عقده مع البلوز".وقال النادي الملكي، إن "اللاعب سينضم لصفوفه لمدة ستة مواسم مقبلة قادماً من فريق موناكو الفرنسي"، مؤكدا أنه "سيتم تقديمه اللاعب رسمياً لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء المقبل في مدينته الرياضية".وساهم أوريلين تشاوميني، في احتلال موناكو المركز الثالث في الدوري الفرنسي "ليغ 1"، بحيث لعب 35 مباراة، وسجّل 3 أهداف، وصنع هدفين.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد
ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع تشواميني قادما من موناكو... فيديو
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، عن تعاقده مع أوريليان تشواميني قادما من موناكو في فترة الانتقالات الصيفية.
وذكر النادي الإسباني، عبر موقعه الإلكتروني، أن "تشواميني وقع على عقد يربطه بالنادي الملكي حتى صيف 2027"، مشيرا إلى أنه "ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية بعد الألماني أنطونيو روديغر الذي جاء من تشيلسي بعد نهاية عقده مع البلوز".
وقال النادي الملكي، إن "اللاعب سينضم لصفوفه لمدة ستة مواسم مقبلة قادماً من فريق موناكو الفرنسي"، مؤكدا أنه "سيتم تقديمه اللاعب رسمياً لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء المقبل في مدينته الرياضية".
وساهم أوريلين تشاوميني، في احتلال موناكو المركز الثالث في الدوري الفرنسي "ليغ 1"، بحيث لعب 35 مباراة، وسجّل 3 أهداف، وصنع هدفين.