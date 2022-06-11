عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/سفير-لوغانسك-في-روسيا-نحو-400-جندي-أوكراني-محاصرون-بمصنع-شرقي-أوكرانيا-1063417391.html
سفير لوغانسك في روسيا: نحو 400 جندي أوكراني محاصرون بمصنع شرقي أوكرانيا
سفير لوغانسك في روسيا: نحو 400 جندي أوكراني محاصرون بمصنع شرقي أوكرانيا
قال روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، إن حوالي 300-400 جندي أوكراني محاصرون في مصنع آزوت في سيفيرودونتسك شرقي البلاد. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T06:44+0000
2022-06-11T06:44+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062887404_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_5221cd19fa5a6aae5f0e707ef41711be.jpg
لوغانسك-سبوتنيك. وكتب ميروشنك عبر قناته على "تلغرام": "هناك الآن حوالي 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت. إنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 500 مدني كانوا مختبئين من القصف في ملجأ بالمصنع. لا يزال هناك مدنيون في المنطقة، لكنهم موجودون في أجزاء أخرى من المصنع".ومع ذلك، فقد تم إجراء اتصالات مع المسلحين، وفق ميروشنك، الذي أشار إلى أن المفاوضات جارية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من أراضي المصنع، وستضمن لهم المعاملة المناسبة وفقًا للمتطلبات الدولية إذا أطلقوا سراح الرهائن وأوقفوا المقاومة بأنفسهم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062887404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_403a2965ab4823edc23283b4b05b8995.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

سفير لوغانسك في روسيا: نحو 400 جندي أوكراني محاصرون بمصنع شرقي أوكرانيا

06:44 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، إن حوالي 300-400 جندي أوكراني محاصرون في مصنع آزوت في سيفيرودونتسك شرقي البلاد.
لوغانسك-سبوتنيك. وكتب ميروشنك عبر قناته على "تلغرام": "هناك الآن حوالي 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت. إنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 500 مدني كانوا مختبئين من القصف في ملجأ بالمصنع. لا يزال هناك مدنيون في المنطقة، لكنهم موجودون في أجزاء أخرى من المصنع".

وأشار إلى أن "المسلحين يحاولون تقديم مطالب خاصة لمنحهم الفرصة لمغادرة أراضي المصنع الكيماوي مع الرهائن وتوفير ممر للعبور إلى ليسيتشانسك، لكن مثل هذه المطالب غير مقبولة ولن تكون كذلك".

ومع ذلك، فقد تم إجراء اتصالات مع المسلحين، وفق ميروشنك، الذي أشار إلى أن المفاوضات جارية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من أراضي المصنع، وستضمن لهم المعاملة المناسبة وفقًا للمتطلبات الدولية إذا أطلقوا سراح الرهائن وأوقفوا المقاومة بأنفسهم
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала