https://arabic.sputniknews.com/20220611/سفير-لوغانسك-في-روسيا-نحو-400-جندي-أوكراني-محاصرون-بمصنع-شرقي-أوكرانيا-1063417391.html
سفير لوغانسك في روسيا: نحو 400 جندي أوكراني محاصرون بمصنع شرقي أوكرانيا
سفير لوغانسك في روسيا: نحو 400 جندي أوكراني محاصرون بمصنع شرقي أوكرانيا
قال روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، إن حوالي 300-400 جندي أوكراني محاصرون في مصنع آزوت في سيفيرودونتسك شرقي البلاد. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T06:44+0000
2022-06-11T06:44+0000
2022-06-11T06:44+0000
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك-سبوتنيك. وكتب ميروشنك عبر قناته على "تلغرام": "هناك الآن حوالي 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت. إنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 500 مدني كانوا مختبئين من القصف في ملجأ بالمصنع. لا يزال هناك مدنيون في المنطقة، لكنهم موجودون في أجزاء أخرى من المصنع".ومع ذلك، فقد تم إجراء اتصالات مع المسلحين، وفق ميروشنك، الذي أشار إلى أن المفاوضات جارية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من أراضي المصنع، وستضمن لهم المعاملة المناسبة وفقًا للمتطلبات الدولية إذا أطلقوا سراح الرهائن وأوقفوا المقاومة بأنفسهم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سفير لوغانسك في روسيا: نحو 400 جندي أوكراني محاصرون بمصنع شرقي أوكرانيا
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قال روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، إن حوالي 300-400 جندي أوكراني محاصرون في مصنع آزوت في سيفيرودونتسك شرقي البلاد.
لوغانسك-سبوتنيك. وكتب ميروشنك عبر قناته على "تلغرام": "هناك الآن حوالي 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت. إنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 500 مدني كانوا مختبئين من القصف في ملجأ بالمصنع. لا يزال هناك مدنيون في المنطقة، لكنهم موجودون في أجزاء أخرى من المصنع".
وأشار إلى أن "المسلحين يحاولون تقديم مطالب خاصة لمنحهم الفرصة لمغادرة أراضي المصنع الكيماوي مع الرهائن وتوفير ممر للعبور إلى ليسيتشانسك، لكن مثل هذه المطالب غير مقبولة ولن تكون كذلك".
ومع ذلك، فقد تم إجراء اتصالات مع المسلحين، وفق ميروشنك، الذي أشار إلى أن المفاوضات جارية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من أراضي المصنع، وستضمن لهم المعاملة المناسبة وفقًا للمتطلبات الدولية
إذا أطلقوا سراح الرهائن وأوقفوا المقاومة بأنفسهم