https://arabic.sputniknews.com/20220611/سلطات-دونيتسك-إطلاق-نار-مستمر-على-دونيتسك-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1063439817.html
سلطات دونيتسك: إطلاق نار مستمر على دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية
سلطات دونيتسك: إطلاق نار مستمر على دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية أطلقت ست قذائف من عيار 82 ملم في قرية بيرق في... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:54+0000
2022-06-11T14:54+0000
2022-06-11T14:54+0000
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وذكر المكتب على "تيلغرام"، أنه "تم تسجيل إطلاق نار من التشكيلات المسلحة الأوكرانية على بلدتي نوفولوغانسكوي والبيرق".وأضاف: تم إطلاق 6 قذائف من عيار 82 ملم".ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
سلطات دونيتسك: إطلاق نار مستمر على دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية أطلقت ست قذائف من عيار 82 ملم في قرية بيرق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر المكتب على "تيلغرام"، أنه "تم تسجيل إطلاق نار من التشكيلات المسلحة الأوكرانية على بلدتي نوفولوغانسكوي والبيرق".
وأضاف: تم إطلاق 6 قذائف من عيار 82 ملم".
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.