https://arabic.sputniknews.com/20220611/سلطات-دونيتسك-تستعد-لمحاكمة-مرتزق-من-كوريا-الجنوبية-1063429526.html
سلطات دونيتسك تستعد لمحاكمة مرتزق من كوريا الجنوبية
سلطات دونيتسك تستعد لمحاكمة مرتزق من كوريا الجنوبية
أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، عن التحضير لمحاكمة مواطن من كوريا الجنوبية قاتل إلى جانب أوكرانيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:04+0000
2022-06-11T12:04+0000
2022-06-11T12:04+0000
روسيا
العالم
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وفقا لها، فإن الكثير من المرتزقة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، فيما يتعلق بهذا، من الممكن اتخاذ إجراءات ضد مرتزقة آخرين لأنه يتم أسرهم.وقالت نيكونوروفا على قناة الإعلامي الروسي سولوفيوف: "يتم الآن إعداد حكم، بشأن مرتزق من كوريا الجنوبية، قاتل إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا".يذكر وأنه في 9 يونيو/حزيران، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون بارتكاب عدوان مسلح يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في الجمهورية.كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية". وفقًا لقوانين مجلس النواب الشعبي ، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر. وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و "أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
سلطات دونيتسك تستعد لمحاكمة مرتزق من كوريا الجنوبية
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أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، عن التحضير لمحاكمة مواطن من كوريا الجنوبية قاتل إلى جانب أوكرانيا.
وفقا لها، فإن الكثير من المرتزقة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، فيما يتعلق بهذا، من الممكن اتخاذ إجراءات ضد مرتزقة آخرين لأنه يتم أسرهم.
وقالت نيكونوروفا على قناة الإعلامي الروسي سولوفيوف: "يتم الآن إعداد حكم، بشأن مرتزق من كوريا الجنوبية، قاتل إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا".
يذكر وأنه في 9 يونيو/حزيران، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون بارتكاب عدوان مسلح يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في الجمهورية.
كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية". وفقًا لقوانين مجلس النواب الشعبي ، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر. وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و "أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.